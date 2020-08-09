ارتفاعات جماعية لمؤشرات البورصة اليوم الأحد.. و«egx30» يقفز 1.3% (جراف)

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال تعاملات اليوم الاحد مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر “EGX30” الرئيسي بنسبة 1.34 % إلى 10962 نقاط، ومؤشر “EGX70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 1.01% إلى 1604 نقطة، ومؤشر “EGX100” الاوسع نطاقا بنسبة 1.15% عند 2464 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 1.1 مليار جنيه تقريبا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة ، حيث صعد 104 أسهم من إجمالى 175، بينما هبط 48 وبقى 23 دون تغيير.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة إلى 602.3 مليار جنيه نهاية الجلسة، بزيادة قدرها 5.3 مليار جنيه تقريبا مقارنة بإغلاق الخميس الماضى.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات الخميس على صعود جماعى لمؤشراتها وارتفاع رأسمالها السوقي بقيمة 3.5 مليار جنيه وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب وبيعي للأجانب.

كما أغلق مؤشر “EGX30” صاعدا بنسبة 1.06 % إلى 10817 نقاط، بينما صعد “EGX70” بنسبة 0.57% إلى 1588 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة إلى 597 مليار جنيه نهاية الخميس، بارتفاع قدره 3.5 مليار جنيه تقريبا مقارنة بإغلاق الأربعاء.

ويتوقع خبراء تحليل فنى أن تواصل البورصة المصرية اتجاهها الصعودى على المدى القصير صوب مستوى 11200 نقطة.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم القابضة، إن تحركات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى جاءت جيدة.

فيما قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن مشتريات المحافظ العربية، والمؤسسات المصرية التى شهدتها السوق الفترة الماضية ستواصل دعمها للسوق.

وتوقع «عبدالقادر» أن تدعم أسهم القطاع العقارى، وبعض أسهم قطاع الأسمدة، البورصة المصرية هذا الأسبوع.

ورجع عبد القادر اتجاه «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» نحو 6.27 جنيه، ثم 6.90 جنيه، مقابل 6.2 الخميس.

كما رجع اتجاه «السادس من أكتوبر» للاستثمار والتنمية «سوديك» نحو 13.60 جنيه، مقابل 12.9 الخميس.

كذلك توقع استهداف سهم إعمار مصر مستوى 2.48 جنيه، مقابل 2.45 لإغلاق الخميس.

أما سهم القلعة للاستثمارات المالية، فتوقع «عبدالقادر» أن يتحرك نحو 1.65 جنيه، مقابل 1.5 جنيه الخميس الماضى.