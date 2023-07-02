ارتفاعات جماعية لمؤشرات البورصة المصرية الربع الماضي .. والسوقي يربح 113 مليارًا

تمكنت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الربع الثاني من العام الجاري من احراز أداء مرتفع بنسب صعود وصلت إلي 25%، وسط مكاسب لرأس المال السوقي بقيمة 113 مليار جنيه .

وارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 7.5% ووصل 17665 نقطة، بينما سجل المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودًا بنسبة 25.9% عند 3535.7 نقطة، وبنحو 23.8% للمؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” .

هذا وقد سجل رأس المال السوقي ارتفاعًا جيدًا بنسبة بلغت 10.7% بقيمة 113 مليار جنيه، ليصل 1.162 تريليون جنيه مقارنة مع 1.049 تريليون في بداية الفترة .

وبلغ إجمالي قيم التداول خلال الربع الثاني من العام الجاري حوالي 179.8 مليار جنيه، مقارنة مع 193.2 مليار جنيه الربع السابق، هذا وقد استحوذت الأسهم على نحو 73.7% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت السندات نحو 26.2% .

وعلى صعيد التعاملات فقد سجلت تعاملات المصريين نحو 86.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.9% والعرب 7.9% وذلك بعد استبعاد الصفقات .

واتجهت صافي تعاملات الأجانب للبيع بقيمة 3.1 مليار جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 427.9 مليار جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات .

وهيمن القطاع المالي غير المصرفي على المسبة الأكبر من قيم التداول –بدون الصفقات- بنسبة بلغت 22.1% وبقيمة 25.6 مليار جنيه، تلاه العقارات بنسبة 14.8% وبقيمة 17.1 مليارًا .



