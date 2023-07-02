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ارتفاعات جماعية لمؤشرات البورصة المصرية الربع الماضي .. والسوقي يربح 113 مليارًا

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وبلغ إجمالي قيم التداول خلال الربع الثاني من العام الجاري حوالي 179.8 مليار جنيه

ارتفاعات جماعية لمؤشرات البورصة المصرية الربع الماضي .. والسوقي يربح 113 مليارًا
أسماء السيد

أسماء السيد

2:12 م, الأحد, 2 يوليو 23

تمكنت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الربع الثاني من العام الجاري من احراز أداء مرتفع بنسب صعود وصلت إلي 25%، وسط مكاسب لرأس المال السوقي بقيمة 113 مليار جنيه  .

وارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 7.5% ووصل 17665 نقطة، بينما سجل المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودًا بنسبة 25.9% عند 3535.7 نقطة، وبنحو 23.8% للمؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” .

هذا وقد سجل رأس المال السوقي ارتفاعًا جيدًا بنسبة بلغت 10.7% بقيمة 113 مليار جنيه، ليصل 1.162 تريليون جنيه مقارنة مع 1.049 تريليون في بداية الفترة .

وبلغ إجمالي قيم التداول خلال الربع الثاني من العام الجاري حوالي 179.8 مليار جنيه، مقارنة مع 193.2 مليار جنيه الربع السابق، هذا وقد استحوذت الأسهم على نحو 73.7% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت السندات نحو 26.2% .

وعلى صعيد التعاملات فقد سجلت تعاملات المصريين نحو 86.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.9% والعرب 7.9% وذلك بعد استبعاد الصفقات .

واتجهت صافي تعاملات الأجانب للبيع بقيمة 3.1 مليار جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 427.9 مليار جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات .

وهيمن القطاع المالي غير المصرفي على المسبة الأكبر من قيم التداول –بدون الصفقات- بنسبة بلغت 22.1% وبقيمة 25.6 مليار جنيه، تلاه العقارات بنسبة 14.8% وبقيمة 17.1 مليارًا .


أسماء السيد

أسماء السيد

2:12 م, الأحد, 2 يوليو 23