ارتفاعات جديدة في أسعار سيارات «شيري» تصل إلى 20 ألف جنيه

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «شيري»، شبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، بزيادة أسعار 4 طرازات من شيري هي “أريزو 5 – تيجو 3 – تيجو 7 – تيجو 7 برو».

وقدرت تلك الزيادات السعرية ما بين 5 إلى 20 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

أسعار شيري أريزو 5

الفئة السعر القديم السعر الجديد M/T 295 300 A/T 329 335 H/L 349 355 القيمة بالألف جنيه

تنتمي «أريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.

أسعار شيري تيجو 3

الفئة السعر القديم السعر الجديد A/T 410 415 القيمة بالألف جنيه

تنتمي «تيجو 3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 126 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، متصل بناقل حركة من طراز «CVT».

أسعار شيري تيجو 7

الفئة السعر القديم السعر الجديد BASE LINE 480 490 HIGH LINE 520 530 القيمة بالألف جنيه

تنتمي «تيجو 7» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

أسعار شيري تيجو 7 برو

الفئة السعر القديم السعر الجديد Baseline 660 680 H/L 710 730 القيمة بالألف جنيه

تنتمي «تيجو 7برو» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 154 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.