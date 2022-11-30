ارتفاعات جديدة في أسعار سيارات «شيري» تصل إلى 20 ألف جنيه

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «شيري»، شبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، بزيادة أسعار 4 طرازات من شيري هي “أريزو 5 – تيجو 3 – تيجو 7 – تيجو 7 برو».
وقدرت تلك الزيادات السعرية ما بين 5 إلى 20 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.
أسعار شيري أريزو 5
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|M/T
|295
|300
|A/T
|329
|335
|H/L
|349
|355
تنتمي «أريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.
أسعار شيري تيجو 3
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|A/T
|410
|415
تنتمي «تيجو 3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 126 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، متصل بناقل حركة من طراز «CVT».
أسعار شيري تيجو 7
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|BASE LINE
|480
|490
|HIGH LINE
|520
|530
تنتمي «تيجو 7» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.
أسعار شيري تيجو 7 برو
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|Baseline
|660
|680
|H/L
|710
|730
تنتمي «تيجو 7برو» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 154 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.