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ارتفاعات جديدة في أسعار سيارات «شيري» تصل إلى 20 ألف جنيه

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ارتفعت أسعار «تيجو 7 برو» إلى 730 ألف جنيه

ارتفاعات جديدة في أسعار سيارات «شيري» تصل إلى 20 ألف جنيه
المال - خاص

المال - خاص

8:08 م, الأربعاء, 30 نوفمبر 22

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «شيري»، شبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، بزيادة أسعار 4 طرازات من شيري هي “أريزو 5 – تيجو 3 – تيجو 7 – تيجو 7 برو».

وقدرت تلك الزيادات السعرية ما بين 5 إلى 20 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

أسعار شيري أريزو 5

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
M/T295300
A/T329335
H/L349355
القيمة بالألف جنيه

تنتمي «أريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.

أسعار شيري تيجو 3

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
A/T410415
القيمة بالألف جنيه

تنتمي «تيجو 3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 126 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، متصل بناقل حركة من طراز «CVT».

أسعار شيري تيجو 7

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
BASE LINE480490
HIGH LINE520530
القيمة بالألف جنيه

تنتمي «تيجو 7» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

أسعار شيري تيجو 7 برو

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Baseline660680
H/L710730
القيمة بالألف جنيه

تنتمي «تيجو 7برو» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 154 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.

المال - خاص

المال - خاص

8:08 م, الأربعاء, 30 نوفمبر 22