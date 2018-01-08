ارتفاعات جديدة في أسعار بعض طرازات فيات خلال يناير

أحمد شوقي سجلت أسعار عدد من طرازات فيات في السوق المحلية، ارتفاعات تتراوح نسبتها بين 4 و7.7%؛ وفق المنشور الصادر عن الشركة مؤخرًا لشبكة موزعيها أمس الأول الموافق 7 يناير 2018. وقد تم تحريك أسعار بعض الفئات بنسب محدودة للغاية، إذ لم تتجاوز قيمة الزيادات 100 جنيه؛ فيما تم تثبيت فئات أخرى؛ فضلًا عن خ

أحمد شوقي

سجلت أسعار عدد من طرازات فيات في السوق المحلية، ارتفاعات تتراوح نسبتها بين 4 و7.7%؛ وفق المنشور الصادر عن الشركة مؤخرًا لشبكة موزعيها أمس الأول الموافق 7 يناير 2018.

وقد تم تحريك أسعار بعض الفئات بنسب محدودة للغاية، إذ لم تتجاوز قيمة الزيادات 100 جنيه؛ فيما تم تثبيت فئات أخرى؛ فضلًا عن خفض الفئة الأولى من فيات 500X بواقع 30 ألف جنيه.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار طرازات فيات في السوق المحلية: