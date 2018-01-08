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ارتفاعات جديدة في أسعار بعض طرازات فيات خلال يناير

أحمد شوقي سجلت أسعار عدد من طرازات فيات في السوق المحلية، ارتفاعات تتراوح نسبتها بين 4 و7.7%؛ وفق المنشور الصادر عن الشركة مؤخرًا لشبكة موزعيها أمس الأول الموافق 7 يناير 2018. وقد تم تحريك أسعار بعض الفئات بنسب محدودة للغاية، إذ لم تتجاوز قيمة الزيادات 100 جنيه؛ فيما تم تثبيت فئات أخرى؛ فضلًا عن خ
8 يناير، 2018 8 يناير، 2018

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أحمد شوقي

سجلت أسعار عدد من طرازات فيات في السوق المحلية، ارتفاعات تتراوح نسبتها بين 4 و7.7%؛ وفق المنشور الصادر عن الشركة مؤخرًا لشبكة موزعيها أمس الأول الموافق 7 يناير 2018.

وقد تم تحريك أسعار بعض الفئات بنسب محدودة للغاية، إذ لم تتجاوز قيمة الزيادات 100 جنيه؛ فيما تم تثبيت فئات أخرى؛ فضلًا عن خفض الفئة الأولى من فيات 500X بواقع 30 ألف جنيه.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار طرازات فيات في السوق المحلية:

الطراز

الفئة

السعر السابق بالألف جنيه

السعر الجديد بالألف جنيه

قيمة التغير بالألف جنيه

معدل التغير%

بونتو

M/T Easy

220

229.9

9.9

4.5

A/T Easy

245

254.9

9.9

4

A/T Lounge 2

259.9

باندا

M/T Easy

198

F/O M/T Lounge

194.9

219.9

15

7.7

500

F/O M/T

289.9

A/T F/O

354.9

355

0.1

500C

A/T Lounge

389.9

410

20.1

5.1

500X

A/T POP Star

449.9

419.9

-30

-6.7

A/T Lounge

529.9

529.9

تيبو

A/T

291.9

292

0.1

A/T F/O

327.9

328

0.1

فيات بروفيشنال دوبلو

5 مقاعد

239.9

249.9

10

4.2

7 مقاعد

256.9

لينيا 2017

M/T F/O

202.9

كوبو

M/T F/O

224.9

 

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