ارتفاعات جديدة في أسعار بعض طرازات فيات خلال يناير

أحمد شوقي
سجلت أسعار عدد من طرازات فيات في السوق المحلية، ارتفاعات تتراوح نسبتها بين 4 و7.7%؛ وفق المنشور الصادر عن الشركة مؤخرًا لشبكة موزعيها أمس الأول الموافق 7 يناير 2018.
وقد تم تحريك أسعار بعض الفئات بنسب محدودة للغاية، إذ لم تتجاوز قيمة الزيادات 100 جنيه؛ فيما تم تثبيت فئات أخرى؛ فضلًا عن خفض الفئة الأولى من فيات 500X بواقع 30 ألف جنيه.
ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار طرازات فيات في السوق المحلية:
الطراز
الفئة
السعر السابق بالألف جنيه
السعر الجديد بالألف جنيه
قيمة التغير بالألف جنيه
معدل التغير%
بونتو
M/T Easy
220
229.9
9.9
4.5
A/T Easy
245
254.9
9.9
4
A/T Lounge 2
259.9
–
–
–
باندا
M/T Easy
–
198
–
–
F/O M/T Lounge
194.9
219.9
15
7.7
500
F/O M/T
289.9
–
–
–
A/T F/O
354.9
355
0.1
–
500C
A/T Lounge
389.9
410
20.1
5.1
500X
A/T POP Star
449.9
419.9
-30
-6.7
A/T Lounge
529.9
529.9
–
–
تيبو
A/T
291.9
292
0.1
–
A/T F/O
327.9
328
0.1
–
فيات بروفيشنال دوبلو
5 مقاعد
239.9
249.9
10
4.2
7 مقاعد
–
256.9
–
–
لينيا 2017
M/T F/O
202.9
–
–
–
كوبو
M/T F/O
224.9
–
–
–