ارتفاعات جديدة في أسعار الخضراوات والفاكهة

الصاوي أحمد:ارتفعت أسعار الخضراوات، اليوم الخميس مجددا، رغم زيادة حجم المعروض منها في الأسواق.وقال تجار خضروات وفاكهة بمنطقة الجيزة، إن أصناف الباذنجان -البلدي والرومي – تراوحت بين 5 إلي 6 جنيهات، بدلا من 3 إلي 4 جنيهات، بزيادة نحو جنيهان مقارنة بأمس، والطماطم تباع بـ 6 - 7 جنيهات للكيلو.



الصاوي أحمد:



ارتفعت أسعار الخضراوات، اليوم الخميس مجددا، رغم زيادة حجم المعروض منها في الأسواق.

وقال تجار خضروات وفاكهة بمنطقة الجيزة، إن أصناف الباذنجان -البلدي والرومي – تراوحت بين 5 إلي 6 جنيهات، بدلا من 3 إلي 4 جنيهات، بزيادة نحو جنيهان مقارنة بأمس، والطماطم تباع بـ 6 – 7 جنيهات للكيلو.

أوضح تجار أن أسعار كيلو الفلفل 5 – 6 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات، بينما سجلت البطاطس 5 جنيهات، والبامية 14 جنيها، وترواحت الفاصوليا الخضراء بين 20 – 25 جنيها.

وأضافوا أن أسعار الفاكهة تواصل ارتفاعها، بسبب زيادة معدلات الإقبال عليها، فقد وصل سعر المانجو ما بين 12 – 20 جنيها حسب النوع، مشيرين إلي أن الجوافة سجلت ما بين 9 إلى 12 جنيها للكيلو، وبلغت الكمثرى 13 جنيها، والتفاح البلدي 10 جنيهات، والتين البرشومي 12 جنيها.