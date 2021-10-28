ارتفاعات جديدة فى مدخلات إنتاج الخبز الأفرنجى

ارتفعت أسعار 5 منتجات من مدخلات إنتاج المخابز الأفرنجية والسياحية والتى شملت الدقيق الفاخر، والدقيق العادى، والزيت، والسكر، والزبدة، بنسبة زيادات تراوحت من %1.3 إلى %20، وهى تعد الزيادة الثانية خلال شهر أكتوبر الجارى، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات العالمية من تلك السلع، حسب تأكيدات الشعبة العامة للمخابز فى الاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال المهندس أيمن حمدى عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة لـ«المال» إن كرتونة الزبدة ارتفعت %1.3 إذ بلغ سعرها 233 جنيها بدلا من 230 و طن الدقيق الفاخر نسبة استخراج %72 بنسبة %3.5 ووصل إلى 8800 جنيه بزيادة قدرها 300 جنيه بدلا من 8500، والدقيق العادى نسبة استخراج %72 ارتفع 300 جنيه بنسبة %4.2 ليصل إلى 7300 بدلا من 7 آلاف.

وأضاف أن باكتة السكر 10 كيلو ارتفعت بنسبة %4.7 لتصل إلى 110 جنيهات بدلا من 105 وكرتونة الزيت «12 زجاجة زنة 700 مللى» ارتفعت بنسبة %20 بزيادة 46 جنيها ليصل سعرها إلى 276 جنيها بدلا من 230.

وأشار إلى أن أصحاب المخابز الأفرنجية سيلجأون إن أجلا أو عاجلا إلى رفع أسعار بيع المنتجات على المستهلكين خلال الأيام المتبقية من شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر المقبل، حيث إنه تم بالفعل تغيير أوزان رغيف الفينو مع تغيير سعر البيع، حيث يبلغ سعر الرغيف الفينو 40 قرشا من 20 إلى 25 جراما، وبسعر 50 قرشا يزن 30 جراما، بسعر جنيه يزن من 60 إلى 70 جرامًا.

وفى هذا السياق، أكدت مصادر مسئولة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال» أن دور الوزارة على المخابز السياحية رقابى فى المقام الأول وهو التأكد من عدم استخدام المخابز للدقيق المدعم نسبة استخراج %82 مع التأكد من وضع سعر البيع على كل منتج يتم طرحه للمستهلكين.