ارتفاعات جديدة فى أسعار 4 سلع غذائية

الصاوى أحمد وأحمد اللاهونىشهدت 4 سلع غذائية زيادة جديدة فى الأسعار منذ مطلع أبريل الحالى، وشملت الأرز والألبان والبيض والرنجة بنسب تتراوح بين %5.9 و%18.أكد عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، زيادة أسعار الألبان بنسب تتراوح بين 8 و%18، وصعدت عبوة جهينة (كامل الدسم) س

الصاوى أحمد وأحمد اللاهونى

شهدت 4 سلع غذائية زيادة جديدة فى الأسعار منذ مطلع أبريل الحالى، وشملت الأرز والألبان والبيض والرنجة بنسب تتراوح بين %5.9 و%18.

أكد عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، زيادة أسعار الألبان بنسب تتراوح بين 8 و%18، وصعدت عبوة جهينة (كامل الدسم) سعة لتر واحد إلى 13 جنيهًا بدلأ من 11 بنحو %18.2، ولبن بخيره بنفس السعر إلى 12 جنيهًا بدلا من 11 بنحو %9.1، ولمار سعة 1 لتر إلى 13.5 جنيه بدلا من 12.5 بنحو %8، مشيرا إلى أن تلك الزيادات تختلف من متجر لآخر.

وقال حامد فى تصريحات لـ«المال»، إن زيادة الألبان تعود إلى المنبع، فى إشارة إلى إقدام مزارع المواشى على رفع أسعار تعاقداتها مع الشركات، وذلك بسبب صعود أسعار الأعلاف.

وتفاوتت أسعار الألبان من منطقة لأخرى، وكشفت جولة أجرتها «المال» فى أسواق الدقى وبولاق الدكرور اختلاف سعر المنتج فى المنطقتين، لتسجل عبوة حليب جهينة زنة اللتر 14 و13،5 جنيها فى بولاق الدكرور، بينما تباع العبوة نفسها بواقع 15.5 جنيه بأسواق الدقى.

كما شهدت بعض السلع المرتبطة بموسم شم النسيم كالأسماك المملحة، والبيض زيادات جديدة فى الأسواق الحرة، وتراوح سعر الليمون بين 12 و15 جنيها للكيلوجرام، مقابل 8 و10 جنيهات، الشهر الماضى، وارتفعت الرنجة أيضًا بنحو 10 جنيهات خلال أسبوع، لتتراوح بين 40 و60 جنيه للكيلو، حسب النوع.

ورصدت «المال» انخفاض أسعار الأسماك المملحة والطازجة بنحو %25 بمنافذ وزارتى التموين والزراعة عن السلاسل التجارية، وسجل كيلو الفسيخ 100 جنيه، وتراوحت الرنجة بين 25 و35 جنيها للكيلو، والسمك البورى «الطازج» 40 – 45 جنيهًا، والبلطى 20 – 24 جنيهًا، و«البياض» 40 جنيهًا.

وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية، إلى ارتفاع أسعار الأرز أيضًا، ليتراوح الكيلو المعبأ بين 7.5 و8 جنيهات، بدلا من 7 الشهر الماضى، وغير المعبأ 6.75 – 8.5 جنيه، مرجعًا السبب فى ذلك إلى استهلاك جزء كبير من مخزون الأرز الناتج عن محصول الموسم الماضى، خاصة أن موسم الحصاد يبدأ خلال سبتمبر من كل عام.

ووفقًا للدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفعت أسعار البيض ليتراوح الطبق بين 34 و36 جنيهًا، مقابل 33 و34 نهاية مارس.