ارتفاعات جديدة فى أسعار اللحوم المستوردة

رصدت «المال» ارتفاعا فى أسعار ش المستوردة بين 7 إلى 8 جنيهات للكيلو للأصناف البرازيلى والهندى، بسبب خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، فضلا عن الارتفاعات الكبيرة فى رسوم الاستيراد خلال الشهور الأخيرة، بحسب سيد النواوى، أحد كبار مستوردى اللحوم.

وأوضح النوواى، لـ«المال»، أن سعر اللحم الهندى يتراوح بين 55 إلى 62 للكيلو للتجارى، مقابل 50 إلى 51 جنيها مطلع مارس.

ويصل سعر كيلو اللحوم الهندية للمستهلك بين 62 إلى 72 جنيها، وتستخدم اللحوم الهندية بشكل أكبر فى مصنعات اللحوم كالبرجر، بالإضافة إلى الطلب عليها بشكل أكبر للفنادق.

ويتوقع النواوى أن تشهد أسعار مصنعات اللحوم زيادة تأثرا بالارتفاعات فى أسعار اللحوم المستوردة، وبخاصة الأصناف الهندية التى تشكل الجزء الأكبر فى عملية تصنيعها.

وعن اللحوم البرازيلية المستوردة، فقد زاد سعرها ليسجل 85 إلى 88 جنيها للكيلو، مقابل 76 إلى 79 جنيها فى مطلع مارس.

وتصل بذلك اللحوم البرازيلى للمستهلك بسعر يقارب 92 إلى 95 جنيها للكيلو.

وتابع النواوى أن ارتفاع قيم الرسوم المحصلة على الاستيراد وتعدد الجهات الحكومية والبيروقراطية يشكل تحديات لدى مستوردى اللحوم الفترة المقبلة، ويشكل تحديا أمام وفرة وأسعار الواردات.

وتلقى المستوردون فى الفترات الأخيرة زيادة كبيرة فى رسوم الاستيراد، فى ظل إجراءات الحكومة لتنظيم عملية الاستيراد.

ويبلغ حجم واردات مصر من اللحوم %60 من حجم الاستهلاك المحلى من اللحوم الحمراء، إذ إنه فضلا عن الاستهلاك المباشر لها يتم استخدامها فى الفنادق، والقرى السياحية، وعمليات تصنيع اللحوم كالبرجر والبسطرمة، وغيرها من المصنعات.

ويبلغ حجم استهلاك السوق المصرية من اللحوم قرابة 1.2 مليون طن سنويًّا، وفقًا لشعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.