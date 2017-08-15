ارتفاعات جديدة فى أسعار الأسماك بالمنافذ الحكومية

المال ـ خاص قال مسئول بارز فى الشركة المصرية لتسويق الأسماك، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، التى توؤل تبعيتها إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن ارتفاعات أسعار الأسماك الجديدة فى المنافذ الحكومية، بين 5 إلى 8 جنيهات فى الكيلو الواحد. وأوضح فى تصريحات لـ«المال»، أن تلك الزيا

المال ـ خاص

قال مسئول بارز فى الشركة المصرية لتسويق الأسماك، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، التى توؤل تبعيتها إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن ارتفاعات أسعار الأسماك الجديدة فى المنافذ الحكومية، بين 5 إلى 8 جنيهات فى الكيلو الواحد.

وأوضح فى تصريحات لـ«المال»، أن تلك الزيادات حدثت نهاية الإسبوع الماضى، فى غالبية أنواع الأسماك المطروحة فى المنافذ التابعة للتموين، بعد الزيادات التى شهدتها أكثر الأصناف إقبالاً من المواطنين.

يشار إلى أن أسعار السمك البلطى، والبورى، وباق أهم الأنواع الشعبية، ارتفعت خلال الشهر الماضى، وبلغ سعر كيلو البلطى 28 جنيهًا، مقابل 18 جنيهًا الشهر الماضى، والبورى 55 بدلا من 45، واللوت 72 بدلا من 60، والمكرونة النرويجى 23 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا.

وسجلت أسعار مكرونة البحر الأحمر 22 جنيها، والماكريل الإسبانى 32 جنيهًا، بينما وصل الماكريل اليابانى إلى 22 جنيهًا.

وأوضح المصدر، أن أسعار كيلو الفيليه القشر تبلغ حاليا 115 جنيهًا، الفيليه بلطى 70 جنيهًا، الفيليه باسا أبيض 45 جنيهًا، الفيليه باسا أحمر 34 جنيهًا، الجمبرى بقشر 170 جنيهاً، الجمبرى لحم «صغير» 75، والجمبرى لحم كبير بـ75 جنيهاً وزن 500 جرام، وكيلو السبيط 55 جنيهاً، بينما شوربة سى فود 32 جنيهاً.

وأكد المصدر أن الزيادات الجديدة تراوحت بين 5 إلى 8 جنيهات فى الكيلو الواحد، مقارنة بأسعار شهر مايو، ويونيو الماضى، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع أسعار الأنواع المستوردة من الخارج، نتيجة تذبذب سعر صرف الدولار.

يذكر أن مصر تستورد ما يقرب من 300 ألف طن سنوياً، أكثرها من أسماك المياه الباردة، مثل الماكريل، والرنجة، والتونة المعلبة، ونصدر 35 ألف طن سنوياً.

ولفت المصدر إلى أن الـ25 فرعًا التابع للشركة المصرية لتسويق الأسماك، تباع فيها جميع أنواع الأسماك، بنفس الأسعار ولا يوجد أى تفاوت بين فرع وآخر مثلما يحدث فى السوق المحلية.

وأضاف أن الفترة الراهنة تشهد تراجعًا ملحوظًا فى حجم الإقبال على شراء الأسماك بواقع %50 تقريبا، مقارنة بالفترة الماضية، فى المنافذ بعد الارتفاعات الأخيرة فى الأسعار.