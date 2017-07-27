ارتفاعات جديدة فى أسعار الأسماك بالمنافذ الحكومية

الزراعة: استئناف التوريد للتموين.. سبتمبر المقبلمحمد مجدى والصاوى أحمدشهدت أسعار الأسماك فى المنافذ الحكومية ارتفاعات جديدة، بسبب نقص إمدادات هيئة الثروة السمكية إلى الشركة المصرية لتسويق الأسماك، التابعة لوزارة التموين.أكد مصدر مسؤول فى الشركة المصرية لتسويق الأسماك، أن سعر كيلو البلطى ارتف

الزراعة: استئناف التوريد للتموين.. سبتمبر المقبل





محمد مجدى والصاوى أحمد



شهدت أسعار الأسماك فى المنافذ الحكومية ارتفاعات جديدة، بسبب نقص إمدادات هيئة الثروة السمكية إلى الشركة المصرية لتسويق الأسماك، التابعة لوزارة التموين.

أكد مصدر مسؤول فى الشركة المصرية لتسويق الأسماك، أن سعر كيلو البلطى ارتفع حالياً إلى 28 جنيهًا، مقابل 18 جنيهًا الشهر الماضى، والبورى 55 بدلا من 45، واللوت 72 بدلا من 60، والمكرونة النرويجى 23 جنيها بدلا من 20.

وسجلت أسعار مكرونة البحر الأحمر 22 جنيها، والماكريل الإسبانى 32 جنيها، بينما وصل الماكريل اليابانى إلى 22 جنيهاً.

وأوضح أن متوسط أسعار تلك الأصناف فى السوق المحلية مستقر منذ شهرين عند 30 جنيهاً لكيلو البلطى، و60 جنيهاً للبورى، و80 للمكرونة، و85 لكيلو اللوت.

وأضاف أن هناك تراجعا فى إقبال المستهلكين على الشراء، بنسبة وصلت إلى 25% مقارنة بالشهر الماضى، نتيجة ارتفاع الأسعار بالمنافذ الحكومية، موضحاً أن الكميات التى يتم تسلمها من الشركة مستمرة كما هى، بنحو 200 كيلو أسماك متنوعة كل 3 أيام، رغم نقص الكميات الموردة من وزارة الزراعة.

من جهته، أوضح الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، أن الفترة الحالية تشهد نقصا نسبيًا فى إمدادات الأسماك الموردة لصالح «التموين»، بسبب حظر الصيد فى المزارع المختلفة، ومن بينها التابعة لـ«الزراعة»، حيث تتلقى الزريعة الغذاء المطلوب للوصول للحجم المطلوب، ومن ثم إعادة ضخها فى الأسواق.

وأكد الحسنى لـ«المال» أنه سيتم إعادة ضخ الأسماك بمعدلات مرتفعة خلال شهر سبتمبر المقبل على أقصى تقدير، موضحا أن «الهيئة» مستمرة فى تنفيذ بنود البروتوكول الموقع مع شركة تسويق الأسماك، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، لضخ جميع منتجات الثروة السمكية بمنافذها ومجمعاتها بعد وصول الزريعة للحجم المطلوب.

وأوضح أنه من المعروف أن الفترة من يوليو إلى أغسطس هى فترة المحافظة على الزريعة، لوصول الأسماك للحجم التسويقى وبعدها يتم ضخها إلى الجهات الحكومية وشركة التسويق التابعة لوزارة التموين.

كانت وزارة الزراعة قد وقعت بروتوكولا أبريل الماضى، ممثلة فى الهيئة العامة للثروة السمكية، مع شركة تسويق الأسماك، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، لضخ جميع منتجات الثروة السمكية بمنافذ ومجمعات التموين بأسعار مخفضة، على أن تقوم التموين، بطرحها للبيع للمواطنين من خلال منافذها الثابتة والمتحركة والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

وطبقا للبروتوكول الموقع يتم طرح منتجات الأسماك من الثروة السمكية بمجمعات ومنافذ التموين، بأسعار مخفضة، حيث سيتم طرح أسماك البورى نمرة 1 بسعر 36 جنيهًا، ونمرة 2 بسعر 33 جنيهًا، كذلك أسماك البلطى نمرة 1 بسعر 16 جنيهًا، ونمرة 2 بسعر 15 جنيهًا، ونمرة 3 بسعر 13 جنيهًا، وبلطى نمرة 4 بسعر 5 جنيهات، للحد من ارتفاع أسعار الأسماك فى الأسواق باعتباره أحد مصادر البروتين المهمة.