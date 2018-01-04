ارتفاعات جديدة بأسعار السلع الغذائية

محمد مجدي أكد عدد من تجار التجزئة وجود ارتفاعات جديدة بأسعار بيع الشاي، والأجبان، والمياه الغازية للمستهلكين بداية يناير الحالي، وذلك طبقًا لأسعار التسلم من تجار الجملة، مع تطبيق قرار رقم 330 لسنة 2017 الخاص بالإعلان عن أسعار البيع، والذي أصدره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخل

محمد مجدي





أكد عدد من تجار التجزئة وجود ارتفاعات جديدة بأسعار بيع الشاي، والأجبان، والمياه الغازية للمستهلكين بداية يناير الحالي، وذلك طبقًا لأسعار التسلم من تجار الجملة، مع تطبيق قرار رقم 330 لسنة 2017 الخاص بالإعلان عن أسعار البيع، والذي أصدره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، منتصف ديسمبر الماضي.

وقال جمعة إسماعيل، تاجر تجزئة في عزبة النخل، إن أسعار بيع تلك المنتجات ارتفعت من 1 جنيه إلى 4 جنيهات لتجار التجزئة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاعها تباعًا على المستهلكين بما يتراوح من 50 قرشًا إلى 100 قرش.

وأضاف إسماعيل أن سعر تسلم كرتونة شاي العروسة وصل إلى 75 جنيهًا عبوة ربع كيلو، بزيادة نحو 4 جنيهات على سعر ديسمبر الماضي، حيث يصل سعر البيع للمستهلك إلى 23.5 جنيه.

وأوضح أن كرتونة جبنة عبور لاند وزن ربع كيلو ارتفعت إلى 150 جنيهًا، بزيادة تُقدر بـ3 جنيهات، لتباع للمستهلك بنحو 3.5 جنيه.

بينما قال محمود صبحي، تاجر تجزئة في العباسية، إن أسعار باكتة البيبسي وزن 2 لتر ارتفعت بنحو 1 جنيه لتباع للمستهلك بـ11 جنيهًا، بدلًا من 10 جنيهات الشهر الماضي.

وأضاف صبحي أن تجار الجملة قاموا بزيادة الأسعار على تلك المنتجات دون إبداء أسباب، مع عدم تسليم فواتير بها، حيث إن أغلب تجار التجزئة يقومون بتسلم تلك المنتجات بنظام الأمانة، والفواتير التي يتم دفعها تباعًا.

وقال السيد أحمد، عضو شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية في القاهرة، إن القرار الصادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن الإعلان عن أسعار البيع، ما زال في بدايته، ونسعى مع تجار الجملة والشركات إلى ضرورة إصدار فواتير توضح سعر البيع لتجار التجزئة؛ لمنع وجود أي مخالفات تقع على التجار.

بينما أشار أحد تجار الجملة، في منطقة عين شمس، إلى أن الشركات المعنية هي التي قامت بزيادة أسعار البيع، قائلًا: “اسألوا الشركات إحنا ملناش دعوة بالزيادة دي”.