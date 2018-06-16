ارتفاعات بالجملة لأسعار مواد البناء بعد إجازة العيد

محمود زكي قال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن هناك زيادة مرتقبة بأسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، عقب زيادة أسعار المحروقات التي أعلنتها الحكومة صباح اليوم. وأضاف الدسوقي، في تصريحاته لـ"المال"، أن الزيادة في أسعار مواد البناء لا يمكن معر

محمود زكي





قال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن هناك زيادة مرتقبة بأسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، عقب زيادة أسعار المحروقات التي أعلنتها الحكومة صباح اليوم.

وأضاف الدسوقي، في تصريحاته لـ”المال”، أن الزيادة في أسعار مواد البناء لا يمكن معرفتها الآن، خاصة أن أغلب المصانع في إجازة العيد، ومن المتوقع معرفة الزيادة في الأسعار خلال أسبوع على حد أقصى.

ولفت إلى أن هناك صدمة لدى المصنعين نتيجة الزيادة التي قامت بها الحكومة، اليوم، مشيرًا إلى أنها ستؤثر بصورة كبيرة على الصناعة بشكل عام، وعلى مواد البناء بشكل خاص.

وأعلنت وزارة البترول، صباح اليوم، زيادة بنزين 92 إلى 6.75 جنيه، وبنزين 95 إلى 7.75 جنيه، وبنزين 80 إلى 5.5 جنيه، كما رفعت السولار إلى 5.5 جنيه للتر، والكيروسين 5.5 جنيه.