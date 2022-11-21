ارتفاعات الدولار وانخفاض التكاليف تدعم أرباح مصر للألومنيوم بالربع الأول

قالت شركة مصر للألومنيوم إن ارتفاع سعر الدولار، وتراجع التكاليف دعم إيرادات وأرباح الشركة بالربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو – سبتمبر 2022).

الشركة تحقق إيرادات 3.4 مليار جنيه بالربع الأول من العام المالي

وحققت مصر للألومنيوم إيرادات 3.4 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ 3.3 مليار جنيه الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، بزيادة 134 مليون جنيه، وأرجعت الشركة هذه الزيادة إلى ارتفاع متوسط سعر الدولار من 15.63 جنيه، إلى 18.94 جنيه.

وسجل صافي أرباح الشركة خلال الفترة المذكورة 643 مليون جنيه، مقابل 305 مليون جنيه، بزيادة 338 مليون جنيه، وأرجعت الشركة ذلك إلى إنخفاض عوامل التكلفة في العملية الإنتاجية وخاصة الكهرباء والألومينا وعدم تغذية المخصصات بخلاف الاستهلاك.