ارتفاعات الأسعار تدفع شيفروليه لانوس خارج قائمة الأرخص

صلاح الكموني: الركود يخيم على المبيعات بسبب الزياداتأحمد شوقيأدت الزيادات السعرية التي شهدتها سيارات شيفروليه إلى الدفع بطراز لانوس المجمع محليًا خارج قائمة أرخص 5 سيارات جديدة في مصر، بعد أن كانت تحتل المركز الخامس بالقائمة.وارتفعت أسعار شيفروليه لانوس خلال أقل من شهر من 162.9 ألف جنيه إلى 16

صلاح الكموني: الركود يخيم على المبيعات بسبب الزيادات



أحمد شوقي

أدت الزيادات السعرية التي شهدتها سيارات شيفروليه إلى الدفع بطراز لانوس المجمع محليًا خارج قائمة أرخص 5 سيارات جديدة في مصر، بعد أن كانت تحتل المركز الخامس بالقائمة.

وارتفعت أسعار شيفروليه لانوس خلال أقل من شهر من 162.9 ألف جنيه إلى 166.9 ألف بزيادة 4 آلاف جنيه 2.4%.

وحافظت السيارات الأخرى على ترتيبها بقائمة أرخص 5 سيارات؛ بسبب استقرار أسعارها، حيث جاء في المرتبة سوزوكي ألتو بسعر 130 ألف جنيه وتبعتها كل من شنجان بيني ميني بواقع 140 ألف جنيه ولادا جرانتا بسعر 152 ألف جنيه وسينوفا A1 التي تبدأ أسعارها بواقع 157 ألف جنيه.

وحلت هايما M3 محل شيفروليه لانوس في المركز الخامس بقائمة أرخص 5 سيارات جديدة في مصر؛ حيث تبدأ أسعار هايما M3 من 163.9 ألف جنيه للفئة الأولى.

وأوضح الدكتور صلاح الكموني رئيس شركة الكموني للسيارات وعضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أن زيادات الأسعار قد أدت إلى ركود المبيعات بشكل كبير بالنسبة لكافة الطرازات والعلامات التجارية؛ موضحًا أن شيفروليه لانوس على سبيل المثال كانت تباع منذ سنوات قليلة بما يقارب 60 ألف جنيه فيما كانت هيونداي فرنا تباع بنحو 70 ألف جنيه؛ لكن أسعارها قد قفزت حاليًا لمستوى 185 ألف جنيه.

وقال إن ذلك قد أدى لخروج شريحة من المجتمع من قائمة العملاء المحتملين حيث كانت شريحة واسعة تشتري السيارتين بنظام التقسيط عن طريق البنوك لكنها باتت حاليًا غير قادرة على تدبير المقدم أو الأقساط الشهرية بسبب ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن بعض العملاء السابقين قد باتوا بالفعل غير قادرين حاليًا على دفع الأقساط الشهرية المستحقة عليهم عن السيارات التي اشتروها من قبل؛ بسبب الظروف الاقتصادية العامة وحالة الغلاء.