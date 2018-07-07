ارتفاعات إجمالية لمؤشرات البورصة في الربع الأول والرئيسي يصعد 16%

رأس المال السوقي يصعد بـ 65% مقارنة بالفترة المناظرة من 2017أسماء السيدارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال الربع اﻷول من العام الجاري ليسجل مؤشرها الرئيسي 17450 نقطة بصعود بلغ 16%، كما صعد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 5% ليغلق عند 870.9 نقطة، والمؤشر اﻷوسع نطاقًا بـ 13.5% عند 2238

رأس المال السوقي يصعد بـ 65% مقارنة بالفترة المناظرة من 2017





أسماء السيد

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال الربع اﻷول من العام الجاري ليسجل مؤشرها الرئيسي 17450 نقطة بصعود بلغ 16%، كما صعد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 5% ليغلق عند 870.9 نقطة، والمؤشر اﻷوسع نطاقًا بـ 13.5% عند 2238 نقطة .

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقرير موسع عن أداء اﻷنشطة المالية غير المصرفية، أن اﻷجانب سجلوا صافي شراء بلغ 9.5 مليار جنيه خلال تلك الفترة، وعلى صعيد شهر مارس بلغت مشترياتهم 3.7 مليار جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات .

وارتفعت قيم التداول لتسجل 97.5 مليار جنيه مقارنة بـ 72 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي

وكشفت الهيئة في السياق ذاته عن ارتفاع رأس المال السوقي ليصل إلي 974.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 65% مقارنة بالفترة المماثلة من العام المنقضي .