ارتفاعات أسهم الشركات الخاسرة بعيون خبراء سوق المال

❏ سيد: الخسائر بالبورصة ليست دليلا على قيمة الشركة ❏ أمين: توزيع أرباح يعزز قيمة الاسهم رغم تراجع الأداء المالى ❏ السويفى: غير مبررة وستخلق فقاعة للحائزين ❏ شمس: مضاربات وعمليات تلاعب دون أساس مالى المال ـ خاص سهم يرتفع بقوة، فى مقابلة شركة تسجل خسائر، مؤشرات متضاربة شهدتها قائمة الشركات المدرجة

❏ سيد: الخسائر بالبورصة ليست دليلا على قيمة الشركة

❏ أمين: توزيع أرباح يعزز قيمة الاسهم رغم تراجع الأداء المالى

❏ السويفى: غير مبررة وستخلق فقاعة للحائزين

❏ شمس: مضاربات وعمليات تلاعب دون أساس مالى

المال ـ خاص

سهم يرتفع بقوة، فى مقابلة شركة تسجل خسائر، مؤشرات متضاربة شهدتها قائمة الشركات المدرجة بالبورصة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالى، لنحو 15 شركة فى قطاعات مختلفة ارتفعت أسهمها بنسب بين 40 و%290، بينما شهدت قوائمها المالية خسائر بالملايين، وهو ما أرجعه محللون إلى عدة تفسيرات لم يغب عنها شبهة التلاعب، وانتشار الشائعات، نظرا لعدم وجود مبرر لتسجيل السهم ارتفاعات بينما الشركة متكبدة خسائر.

وعمقت بعض الشركات خسائرها، وخفض البعض الآخر خسائرها إلا أنه ظل خاسرا، إما بدافع ارتفاع التكاليف، أو تراجع المبيعات، بحسب ما أعلنته الشركات.

وأرجعت شركات أسمنت بورتلاند، والقومية للأسمنت خسائرها المجمعة، إلى الزيادة فى أسعار الكهرباء والوقود وما تبعها من زيادة فى تكلفة النقل، وتأثير تعويم الجنيه، بالإضافة إلى الزيادة فى تكلفة التعبئة، وتطبيق القيمة المضافة، وزيادة تكلفة التمويل بعد رفع البنك المركزى لسعر الفائدة، وأخيراً خسائر الشركة من فروق العملة من القرض باليورو.

وأرجعت شركة «رمكو» لإنشاء القرى السياحية خسائرها إلى ارتفاع مصروفاتها التمويلية، والتى سجلت 10.53 مليون جنيه فى الربع الثانى من العام الحالى، مقابل 6.8 مليون جنيه فى الربع الثانى من العام 2016.

وتضمنت آراء المحللين، ورؤساء بحوث بنوك استثمار بعض التفسيرات الإيجابية أيضا، ومن بينها دعم الأصول المملوكة للشركات لأسهمها بالسوق، أو توقعات الأداء المستقبلى للشركة، ولكن ذلك فيما يتعلق بالمستثمر طويل الأجل.

واستحوذت شركات تساهم فيها الحكومة على غالبية القائمة الحافلة بطفرات صعودية للأسهم، مقابل شركات خاسرة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالى، بينما جاءت شركة غاز مصر على رأس الأسهم التى حققت قفزات بنسبة صعود %291.4 رغم ارتفاع خسائر الشركة خلال النصف الأول من العام 2017 إلى 52.39 مليون جنيه، مقابل 46.94 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق.

وخلفت ارتفاعات سهم غاز مصر حالة من الجدل دفعت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى مطالبة الشركة بقيمة عادلة لسهمها جاءت قيمتها 175 جنيها، وهو أدنى من السعر المتداول للسهم بالسوق آنذاك عند 252 جنيها.

وجاءت سهم رواد للسياحة بالمرتبة الثانية فى أعلى نسبة ارتفاع بواقع %153، بخسائر قيمتها 1.240 مليون جنيه بالنصف الأول من 2017، وثالثا سهم «رمكو» للسياحة مرتفعا %107.6، وسط خسائر 55.75 مليون جنيه بالنصف الأول من العام الحالى.

وجاءت شركتا القومية للأسمنت، والحديد والصلب المصرية بارتفاعات تجاوزت % 105 بخسائر 971.3 مليون جنيه فى العام المالى المنتهى فى «يونيو 2017»، و191 مليونا بالربع الأول من العام المالى الحالى (2017 – 2018 ) «يوليو- سبتمبر 2017».

وتراوحت ارتفاعات الأسهم المتبقية، والتى جاءت بقطاعات السياحة واللوجيستيات والصناعات الثقيلة، و العقارات بنسب تراوحت بين أكثر من %80 و نحو %40.

وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث فى بنك استثمار فاروس إن تحقيق سهم شركة قفزات صعودية، بينما الشركة تتكبد خسائر أمر غير مبرر، وقد يكون مرجعه إطلاق شائعات تفاؤلية حول السهم قد تؤدى مع الاتجاه الشرائى القوى إلى خلق فقاعة تؤدى إلى خسائر فادحة لحائزى بعض الأسهم.

وتابعت: «وهناك تفسير آخر وهو توقعات تحول أداء المؤسسة للربحية مستقبلا نتيجة عمليات إعادة هيكلة أو قيمة المنشأة وأصولها، أو تكلفة الاستبدال »تكلفة إنشاء مصنع مماثل «نظرا لعدم وجود أى أسباب أخرى تدفع المستثمرون لشراء السهم».

وقال أحمد شمس، رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إن بعض الشركات الخاسرة تمتلك أصولا تدعم ارتفاعاتها، إلا أنه يرى عدم وجود مبرر للصعود فى حالة بعض الأسهم سوى مضاربات وعمليات تلاعب.

وأضاف أن ارتفاعات سهم غاز مصر غير مبررة، و ارتفاعات سهم الحديد والصلب قائمة على شائعات، ولا يوجد أى بيانات مالية أو أصول تدعمها، لافتا إلى أن المضاربات أيضا قد تكون سببا قويا.

وتتوالى الأخبار الصادرة عن شركة الحديد والصلب المصرية، والتى كان آخرها نبأ قيام الحكومة بدراسة بيع %20 من أسهم الشركة الخاسرة لشركة «بشاي» للصلب، مقابل دمج خطوط الإنتاج الخاصة بها بحيث يكون مصنع الحديد والصلب الذى يملكه «بشاي» تابعًا لشركة الحديد والصلب المصرية، وهو ما نفته «الحديد والصلب» عقب ذلك.

وأعلنت الشركة فى الربع الأول من العام الحالى خطة لتأهيل وتطوير مصانعها لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 1.750 مليون طن سنويا، مقارنة بـ 700 ألف طن حاليا، إلا أنه لم يتم اتخاذ أى خطوات فعلية بها حتى الآن، سوى فض المظاريف فى سبتمبر الماضى.

وقال أحمد سيد، العضو المنتدب لشركة «فيصل» لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاعات أسهم الشركات الخاسرة، ربما ترجع إلى مستثمرين طوال الأجل بهذه الشركات، وهم غالبا ما يكون لهم حصة كبيرة من الأسهم، مؤكدا أن خسائر الشركة ليست بالضرورة دليلا على قيمتها.

ويرى أن تمتع الشركة بقاعدة أصول كبيرة، أو استثمارات تابعة حتى وإن كانت خاسرة، ربما يدعم سهمها بالسوق، كالحال مع شركة غاز مصر، والتى تمتلك استثمارات ضخمة بشركات تابعة.

وتمتلك «غاز مصر» استثمارات بنسب متفاوتة فى 14 شركة تابعة، من بينها %15 بشركة «جاسكو» التى تساهم باستثمارات بحقل ظهر للغاز، و%30 بشركة «تاون جاس» المعنية بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

وكانت «غاز مصر» قالت – فى تصريحات سابقة لـ «المال» – إنها تتوقع إيرادات إضافية 120 مليون جنيه، سنويا عقب إعلان الحكومة زيادة أسعار تركيب الغاز للمنازل بقيمة 800 جنيه للعميل الواحد.

ويرى أنه أحيانا ما تؤدى الإجراءت التى تتخذها الجهات الرقابية لتوقيف بعض الأسهم، لحين التحقق من أسباب ارتفاعاته رغم أحقية الجهات الرقابية بذلك فإن تلك الإجراءات تؤثر سلبا على البورصة، وأحجام التداولات.

ويقول خالد أمين أستاذ الإدارة المالية، والتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنه أحيانا ما تتجه الشركة رغم خسائرها إلى منح مستثمريها أرباحا على الأسهم من الأرباح المرحلة التى فى حوزتها، وقد يؤدى ذلك إلى ارتفاع الطلب على السهم بالسوق، وبالتالى خلق تداولات عليه تدفع سعره للارتفاع.

يشار إلى أنه رغم خسائرها قامت «غاز مصر» بتوزيع كوبونات نقدية بقيمة جنيهات للسهم الواحد فى شهر يونيو الماضى.

ولفت «أمين» أيضا إلى أن بعض الأسهم ترتفع بدافع عمليات تلاعب ومضاربة، أو دخول صناديق الاستثمار للشراء عليها فى وقت ما، يدفع الأفراد للشراء على السهم، أو إذا كانت شركات حكومية ترتفع بدافع الشائعات.

وكانت البورصة المصرية قد قررت 3 أغسطس الماضى، إلغاء العمليات التى أجريت على سهم الإسكندرية للأسمنت بورتلاند بسبب مخالفة أحكام المادة 321 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة والتى تنص على:« حظر التلاعب فى أسعار الأسهم، عبر تنفيذ عمليات متفق عليها بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية».