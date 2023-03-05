ارتدوا الملابس الشتوية.. الأرصاد الجوية: العظمى 23 والصغرى 11 بداية من غد (فيديو)

قالت إيمان شاكر، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية ، إن مصر شهدت اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة وصلت العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية وأتربة ورمال مثارة في أغلب محافظات الجمهورية، بسبب كتل هوائية جنوبية.

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد سرعان ما بدأت الكتل الهوائية الشمالية القادمة من أوروبا تأثر علينا مع دخول فترة المساء وانخفاض درجات الحرارة.

وتابعت شاكر سيكون الفارق بين فترتي الليل والنهار من 16 إلي 17 درجة مئوية انخفاض، حيث متوقع ان تكون درجة الحرارة في فترة الليل المتأخر اليوم وحتي الصباح الباكر من 14 و15 درجة مئوية.

وأكدت شاكر أنه متوقع غدا التأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب اوروبا ووجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا وسيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بنحو 10 درجات عن اليوم الاحد.

وقالت إنه متوقع ان تصل درجة الحرارة العظمي يوم الاثنين إلي 23 درجة مئوية حيث ستكون أجواء شتوية، والصغري من 11 إلي 12 درجة مئوية في فترات الليل، وستكون اجواء باردة وشديدة البرودة.

وشددت شاكر على ضرورة التأكد من نوعية الملابس التي يرتديها المواطنين خلال الايام القادمة، بحيث تكون ملابس شتوية بشكل كبير، وعدم الإنخداع بارتفاع درجات الحرارة.

والشبورة الجوية ستكون مستمرة خلال الأيام القادمة، وفرص الأمطار ستكون خفيفة.