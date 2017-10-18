ارتداد طفيف للمؤشر الثلاثيني بعد مكاسب صباحية

السوقي يربح 6 مليارات جنيه بجلسة الأربعاءأسماء السيدقلص مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نهاية تعاملات جلسة اليوم، اﻷربعاء، جزءًا من مكاسبة الصباحية، ليغلق عند مستوى 13590 نقطة، مرتدًا من 13696 نقطة، بنسبة صعود 0.48%، نتيجة لعملية جني أرباح طفيفة، ظهرت على سهم "التجاري الدولي"، صاحب الوزن النسبي

السوقي يربح 6 مليارات جنيه بجلسة الأربعاء

أسماء السيد

قلص مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نهاية تعاملات جلسة اليوم، اﻷربعاء، جزءًا من مكاسبة الصباحية، ليغلق عند مستوى 13590 نقطة، مرتدًا من 13696 نقطة، بنسبة صعود 0.48%، نتيجة لعملية جني أرباح طفيفة، ظهرت على سهم “التجاري الدولي”، صاحب الوزن النسبي اﻷكبر بالمؤشر.

فيما أنهى مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة تعاملاته على تراجع بـ 0.93% عند 797 نقطة، كما تراجع متساوي اﻷوزان بنسبة 0.87% عند 1763 نقطة، وصعد نظيره متساوي اﻷوزان بـ 2.3% عند 2429.9 نقطة .

وقال محللون، إن مؤشر البورصة الرئيسي يحاول للجلسة الثانية على التوالي الاستقرار أعلى مستوى الدعم 13500، ما يؤهله للاتجاه إلى 13700 نقطة، مشيرين إلي أن رحلة تبادل اﻷدوار بين الثلاثيني ونظيره السبعيني لا تزال مستمره.

وتوقعوا استكمال المؤشر الثلاثيني محاولة استقراره بجلسة غدًا، الخميس، أعلى مستوى الدعم 13500 نقطة، فيما رجحوا استكمال عمليات جني الأرباح على المؤشر السبعيني عند مستوى الدعم 792 نقطة.

وبلغت قيم التداول 1.9 مليار جنيه، ومن إجمالي اﻷسهم المتداولة والبالغة 192، سيطر الارتفاع على حركة 121 نقطة، فيما تراجع 52 آخرين، بينما لم يتغير أداء 19 سهمًا، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه، مغلقًا عند 768 مليار جنيه مقارنة بـ 762 مليار جنيه، الثلاثاء المنقضي.

قال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “جذور لتداول اﻷوراق المالية، إن مؤشر البورصة الرئيسي، تمكن نهاية تعاملات جلسة الثلاثاء من تقليص خسائره، مغلقًا عند مستوى 13525 نقطة، ما دفعه اليوم لاستكمال حركته التصحيحة، التى دفعته لمستوى 13696 نقطة، بمستهل تعاملات الجلسة ليتراجع في نهايتها، ويغلق عند 13590 نقطة .

وأضاف، أن المؤشر لا يزال في نطاق الاستقرار أعلى مستوى 13500 نقطة، إذ يؤهله تأكيده لمستوى أعلى قرب 13700 نقطة .

وعلى صعيد حركة المؤشر السبعيني، لفت إلي أن حركة تبادل اﻷداور بينه وبين الرئيسي لا تزال مستمرة، مرجحًا حركة المؤشر صوب مستوى الدعم 792 نقطة بجلسة غدًا الخميس، آخر جلسات اﻷسبوع الجاري .

ونصح المتعاملون خلال تلك الفترة بالتركيز في حركة الشراء، كما يخفض متعاملي الكريديت من حركتهم الشرائية، لحين استقرار السوق واتخاذ المسار الصاعد .

واتفق معه هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “أكيومن” لتداول اﻷوراق المالية، أن المؤشر يحاول الاستقرار أعلى مستوى 13500 نقطة، للجسة الثانية على التوالي على أن تستمر بجلسة اليوم، لتأكيد المسار الصاعد ومعاودة التحرك نحو القمة السابقة 14000 نقطة .

ولفت إلي أن جلسة الأربعاء جاءت إيجابية، إذ عاود اﻷجانب توجههم الشرائي كما ارتفعت قيم التداول لمستويات قرب الملياري جنيه .

وعلى صعد المؤشر السبعيني، لفت إلي أن بعض أسهم المؤشر شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، موضحًا أن استقرار المؤشر أدني مستوى 800 نقطة يُنذر بعمليات جني أرباح تدفعه إلى مستوى الدعم 790 نقطة، وحال تمكن المؤشر من تجاوز مستوى الـ800 يدفعه للتحرك في اتجاه صاعد صوب قمته السابقة عند 815 نقطة .

واتجهت تعاملات المتعاملين المصريين والعرب، للبيع بصافي مبيعات بلغت 136.7 و31 مليون جنيه على التوالي، مقابل اتجاه اﻷجانب للشراء بقيمة 168 مليون جنيه، واستحوذ المتعاملين المصريين على 79% من اجمالي التعاملات مقابل 9% للعرب و 11% للأجانب .

