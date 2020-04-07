ارتدادة مؤقتة للبورصة ومبيعات الأجانب تلامس 4 مليارات جنيه منذ بداية العام

شهدت مؤشرات البورصة ارتدادة صاعدة فى ختام تعاملات أمس، مدفوعة بمشتريات مكثفة من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية ، بينما استمر تخارج الأجانب لتقترب مبيعاتهم من 4 مليارات جنيه (3.907 مليار) منذ بداية العام وحتى ختام جلسة أمس.

وأكد خبراء ومحللون فنيون أن السوق لم تصل إلى القاع بعد برغم الارتدادة التى وصفوها بالمؤقتة والتى ستظل مرهونة بمستجدات فيروس كورونا حول العالم، بينما تظل مستويات 10400 نقطة الأمل للخروج من الاتجاه الهابط إلى العرضى على المدى القصير.

واختتمت البورصة تعاملات أمس على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين، وقيم تداولات على الأسهم بلغت 778 مليون جنيه.

وصعد مؤشر «EGX30» بنسبة %1.88 إلى 9446 نقطة، و «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %1.63 مسجلا 1002 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة %1.18 إلى 1024 نقطة، ومؤشر «EGX30 Capped» بنسبة %1.98 ليغلق على 10997 نقطة.

واتجه المصريون للشراء بصافى قيم تداول قدرها 250.5 مليون جنيه، والعرب والأجانب للبيع بصافى بلغ 17 و232.5 مليون جنيه على الترتيب.

وسيطر اللون الأخضر على أغلب الأسهم المتداولة، إذ صعد 109 أسهم من إجمالى 171 متداولة، بينما هبط 23 فقط، وبقى 39 دون تغير.

وقال هشام حسن رئيس قطاع الاستثمار بشركة «إتش دى» لتداول الأوراق المالية، إنه برغم الارتدادة التى شهدتها السوق أمس واستمرار مشتريات المؤسسات المحلية بهذه المعدلات الكبيرة منذ تحرير سعر الصرف فإن الاتجاه العام لايزال هابطا على المدى القصير.

وأشارإلى أن تماسك السوق مرهون باختراق منطقة 9600 نقطة، والثبات عند مستوى 10400 نقطة وسيلة للتحول إلى الاتجاه العرضى بدلا من الهابط.

وأشار إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب لاتزال تتجه إلى البيع منذ جلسة 10 مارس الماضى بشكل متواصل فيما لامس صافى مبيعاتهم منذ بداية العام مستوى 4 مليارات جنيه بختام جلسة أمس.

وقال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «كايروكابيتال» إن السوق شهدت قوة شرائية فى غالبية الأسهم مما دفعها للارتدادة والحفاظ على مستوى 9200 نقطة.

وتوقع أن تتمكن من اختراق مستوى 9500 نقطة خلال تعاملات جلسة اليوم لتتحول إلى منطقة دعم لاختيار مناطق 10000 و10200 نقطة على الأجل القصير.

ولفت إلى أن القطاع العقارى ساهم بشكل كبير فى تحقيق ارتدادة أمس بقيادة سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير الذى ارتفع بأكثر من %6 و«سوديك» بأكثر من %1 والقاهرة للاستثمار بالنسبة نفسها.

وأشار إلى أن أسواق الأسهم حول العالم أصبحت تتحرك بشكل مشابه بسبب فيروس كورونا، موضحا أن الأجواء بدأت تهدأ نسبيا مع تحسن أسعار النفط وانحسار حالات الإصابة بالفيروس فى بعض الدول الكبرى.

وكشفت شاشات تداول البورصة تصدر سهم البنك التجارى الدولى التداولات مرتفعا %1.68 وقيم تعاملات 274.7 مليون جنيه، كما صعد سهم المجموعة المالية هيرميس %6.47 وطلعت مصطفى %4.1 والسويدى %4.1 والقلعة القابضة %2.8 و«جى بى وتو» %2.37.