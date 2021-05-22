الإسكندرية

«ارتداء الكمامة وغرامات فورية».. محافظ الإسكندرية يوضح ضوابط إعادة فتح الشواطئ (فيديو)

أكد المحافظ أنه سيتم قياس درجات الحرارة والكمامة والتطهير والتعقيم لغرف خلع الملابس ودورات المياه .
محمد مجدي 10:14 م, السبت, 22 مايو 21 10:14 م, السبت, 22 مايو 21

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك إجراءات كثيرة تم اتخاذها لإعادة فتح الشواطئ بالمحافظة، بداية من الدخول للشواطئ وقياس درجات الحرارة والكمامة والتطهير والتعقيم لغرف خلع الملابس ودورات المياه .

وقال الشريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة ، إن المواطن مطالب بارتداء الكمامة حتى أثناء جلوسه على الشاطئ ولكن في حالة نزوله للبحر فأنه غير مطالب بارتدائها.

وأوضح الشريف ، أن المخالفات سيتم تحريرها للمخالفين من قبل لجان المتابعة في الشواطئ وتكون على مستأجري الشواطئ بغرامة فورية ثم فسخ التعاقد لإهماله في الإجراءات الاحترازية.

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وقال الشريف : “معندناش أي نوع من الإهمال أو التسيب في مثل هذه الإجراءات، ولا تسامح نهائيًا في أي مخالفات خاصة بهذا الأمر، ومحدش عنده استعداد يخالف نهائيًا وفسخ التعاقد لكل المخالفين، مردفا : “الإسكندرية بلا بحر ملهاش طعم، والناس ملتزمين أكثر مننا احنا “.

وأضاف الشريف، أن لجان المتابعة بالمحافظة تمر على المطاعم والكافيهات وتم إغلاق المئات من المطاعم وآلالاف المحلات وتم تحقيق غرامات أكثر من 4 مليون جنيه على بعض الكافيهات والمطاعم وتم إغلاق بعض المطاعم لمدة أسبوع وفي حالة تكرار المخالفة يتم إغلاقها لمدة 15 يوم وتصل إلى شهر.

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وقال محافظ الإسكندرية ، بنعترف أن في مخالفات كتيرة وكورنيش الإسكندرية في فترة الأعياد كان به تزاحم بشكل غير طبيعي وكان هناك البعض ملتزم والآخر غير ملتزم وكافة الأجهزة كانت تسعى جاهدة لتطبيق الإجراءت الاحترازية.

واضاف الشريف ، أنه في حالة نجاح التجربة الجديدة لفتح الشواطئ خلال فترة 15 يوم المقبلين ، من الممكن أن يمكن زيادة نسبة الإشغال إلى 75٪ بدلًا من 50٪ .

واكد الشريف ، انه من المستحيل أن يتم زيادة الأسعار على الشواطئ، وسيكون هناك لأول مرة شاطئ مجاني في مدينة المندرة بمساحة 230 متر ، والشاطئ منذ الدخول بشمسية وكرسيين وبدون وجود باعة جائلين أو أكراميات نهائيًا بالإضافة لعمل 7 شواطئ عامة متميزة تخص المحافظة وتقوم بإدارتهم .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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