ارتباك في خطي مترو الأنفاق

المال - خاص: ارتبكت منذ قليل حركة قطارات الخط الثاني لمترو الأنفاق فى اتجاه المنيب. وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الإعلامي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن عطلا أصاب نظام فتح أبواب أحد القطارات أثناء توقفه بمحطة مترو فيصل، الأمر الذي دفع قائد القطار إلى فتح الأبواب يدويا، وإفراغ القط



المال – خاص:

ارتبكت منذ قليل حركة قطارات الخط الثاني لمترو الأنفاق فى اتجاه المنيب.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الإعلامي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن عطلا أصاب نظام فتح أبواب أحد القطارات أثناء توقفه بمحطة مترو فيصل، الأمر الذي دفع قائد القطار إلى فتح الأبواب يدويا، وإفراغ القطار من ركابه والسير به فارغا حتى محطة المنيب.

وأكد عبدالهادي أن العطل لم يستغرق وقتا يذكر، حيث توجه ركاب القطار المتعطل لاستقلال القطار التالى له، واستئناف رحلتهم، وأن تكدس الركاب أثر قليلا على حركة ركاب الخط الأول، إلى لأن تم تداركه بتوالي القطارات وعودتها إلى انتظام المسير.