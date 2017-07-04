ارتباك فى الأسواق بعد زيادة أسعار المحروقات

شركات أقرت الرفع وأخرى فضلت التثبيت.. وتجار يزاولون التعطيش دعاء حسنى وعمر سالم وأحمد اللاهونى قررت مجموعة من الشركات المنتجة للسلع الغذائية زيادة أسعار منتجاتها فى الأسواق، فيما تدرس مجموعة أخرى تحريكها خلال الأيام المقبلة فى وقت أعلن فيه البعض الأخر تثبيت الأسعار. وكشف رصد قامت به «

شركات أقرت الرفع وأخرى فضلت التثبيت.. وتجار يزاولون التعطيش

دعاء حسنى وعمر سالم وأحمد اللاهونى

قررت مجموعة من الشركات المنتجة للسلع الغذائية زيادة أسعار منتجاتها فى الأسواق، فيما تدرس مجموعة أخرى تحريكها خلال الأيام المقبلة فى وقت أعلن فيه البعض الأخر تثبيت الأسعار.

وكشف رصد قامت به «المال»، عن لجوء مجموعة من تجار الجملة إلى تعطيش السوق وحجب بضائع عن محال البقالة بهدف تحقيق أرباح من فارق الزيادة التى تعتزم الشركات تنفيذها خلال أيام.

وظهرت زيادات فعلية بالأسواق فى منتج شاى «ليبتون»، المملوك للعلامة التجارية الشهيرة «يونيلفر»، للعبوة ربع كيلو ناعم التى قفزت من 22.5 إلى 25 جنيهًا بنسب زيادة تقترب من %11.

وقررت شركة «دومتى» تطبيق زيادة جديدة على أسعار منتجاتها مع نهاية الأسبوع الحالى تتراوح بين 4.7 إلى %12.8، ومن المرتقب أن ترتفع عبوة الجبنة البلاستيك 500 جرام إلى 30 جنيهًا للمستهلك بدلا من 27.5، بنسبة %9.1، والعبوة الكيلو إلى 45 جنيهًا بدلا من 43، بنسبة %4.7، والموزريلا 325 جم إلى 26.5 جنيه بدلا من 23.5، بنسبة %12.8 وفقا لتصريحات مندوبى التوزيع بالشركة لـ«المال».

وقال مصدر مسئول بشركة بيتى للصناعات الغذائية انه يتم دراسة تطبيق زيادة جديدة على أسعار منتجات شركته منتصف الشهرالجارى، مؤكدا أن أسعار منتجات «بيتى» ثابتة حتى الآن.

وقال أحمد عبدالسلام، مدير فرع الرشيدى الميزان بالقاهرة، إن الشركة تناقش زيادة أسعارها، موضحاً أنها لن تطبق زيادات كبيرة حفاظا على توازن السوق، كما تقدم حالياً العديد من العروض لجذب المزيد من العملاء.

وأشار إلى أن الزيادات الجديدة للوقود رفعت تكلفة الإنتاج بنسبة %7، وأكد أن السوق تشهد حاليا حالة من الكساد، وتراجعاً ملحوظ فى القوة الشرائية.

وقال عبدالناصر سيد، مدير مصنع جود فودز التابع للشركة المصرية للمركزات والمجمدات والعصائر الفاخرة، إن الشركة سترفع أسعارها خلال أيام بعد أن أدى تحريك أسعار «الوقود» إلى زيادة تكلفة الإنتاج بواقع %5، ولن تقوم بتخفيض أوزان منتجاتها، لا سيما أن تنفيذ ذلك يتطلب تعبئة المنتجات من جديد وخطوط إنتاج وتكلفة أكبر.

وقال أحمد سعد، مدير تطوير الأسواق بشركة هيرو للصناعات الغذائية، إن الشركة ستتحمل الزيادات الجديدة فى تكلفة منتجاتها الناتجة عن زيادة أسعار الوقود، لا سيما مع تراجع أسعار الدولار حاليا.

كما قررت شركة فرج الله تثبيت أسعار منتجاتها بهدف الحفاظ على حصتها فى السوق المحلية، وفقا لطارق الأبرق، مدير المبيعات بالشركة.

وأشار الأبرق إلى أن الزيادات الجديدة للوقود ترفع تكلفة الإنتاج بين 3 إلى %5، موضحاً أن الشركة تراقب التجار، لتحديد مدى التزامهم بالأسعار.

واستقرت أسعار السلع الأخرى لدى المجمعات الاستهلاكية، وفقا لمسئول بـأحد أفرع الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، الذى قال إن الأسعار مستقرة حتى اليوم،عدا السكر والزيت التموينى اللذان ارتفعا بمقدار 2 جنيه، وزاد سعر كيلو السكر من 8 إلى 10جنيهات، والزيت من 12 إلى 14 جنيهاً.

وقال أحد تجار التجزئة بحى الدقى إن ارتفاعات طفيفة تطبق خلال أيام على أسعار المياه الغازية، لا تتجاوز 50 قرشا للعبوة، تأثرًا بزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى %14 بدءًا من يوليو الجارى.

وقال أحد التجار بمنطقة عين شمس خلال جولة لـ«المال»، إن أسعار غالبية السلع مستقرة حتى الآن، لكن بعض شركات، منتجات الألبان وغيرها أخطرتهم بزيادات وشيكة نهاية الأسبوع الجارى، منها الشركة المنتجة لجبنة «باندا».

وأضاف أن تجار الجملة يرفضون إمداد المحال حالياً باحتياجاتها من بعض أصناف البضائع، قائلاً: «عندما نطلب صنفاً يقولون غير موجود رغبة منهم فى تعطيش السوق، لتحقيق ربح من الزيادة التى ستجريها شركات المواد الغذائية نهاية الأسبوع الجارى، أو الأسبوع المقبل كما أخطرنا مندوبوها».

وعن زيادة أسعار بيع العديد من المنتجات رغم عدم إقرار الشركات المنتجة لها حتى الآن، قال المصدر: «الزيادات على بعض السلع إلى الآن وضعها قلة من التجار لاستغلال الوضع وتحقيق أرباح على حساب المواطن».