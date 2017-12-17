ارتباك فى الأسواق بسبب سعر بيع السلع الغذائية للمستهلك

دعاء حسنى ومحمد مجدى وأسماء السيد: سادت الأسواق حالة من الارتباك، بسبب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية د.على المصيلحى، الخاص بتدوين أسعار السلع على المنتجات الغذائية، اعتباراً من يناير المقبل. كان الوزير، قد أصدر القرار برقم 217 لسنة 2017 فى يوليو الماضى، ويلزم جميع حلقات التجارة والصناع

دعاء حسنى ومحمد مجدى وأسماء السيد:

سادت الأسواق حالة من الارتباك، بسبب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية د.على المصيلحى، الخاص بتدوين أسعار السلع على المنتجات الغذائية، اعتباراً من يناير المقبل.

كان الوزير، قد أصدر القرار برقم 217 لسنة 2017 فى يوليو الماضى، ويلزم جميع حلقات التجارة والصناعة، بتدوين سعر بيع السلعة للمستهلك، ثم أصدر فى 13 ديسمبر الجارى تعديلاً، برقم 330، يلزام المنتجين، والمستوردين، والموردين بإصدار فواتير ضريبية موضحا بها سعر البيع المقترح للمستهلك، مع إلزام جميع منافذ البيع بكتابة سعر البيع للمستهلك بخط واضح، وغير قابل للإزالة.

وبحسب القرار يتم الإعلان عن السعر، إما بكتابته على السلعة ذاتها أو أغلقتها، أو وضع ملصق «إستيكر» على العبوة أو السلعة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة.

عقب تعديله واستثناء المنتجين

كشف مصدر وثيق الصلة بالسلاسل التجارية لـ«المال»، أن سلاسل محلات الفرجاني« رفضت استلام بضائع قبل أيام، ليس مدونا عليها سعر البيع للمستهلك، استنادا إلى القرار الأول للوزير قبل تعديله.

وأضاف أن البعض الأخر يتحوط بشأن إستلام السلع فى الوقت الحالى، لحين اتضاح الرؤية تماما، مخافة حدوث تعديلات أخرى.

فيما أكدت وزارة التموين، على أن كتابة أسعار بيع السلع بالمحال التجارية، سيطبق وفقا لما ورد فى التعديل 330 يناير المقبل، على السلع الغذائية، ثم باقى السلع والمنتجات المختلفة تباعا، وفقاً لتصريحات ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال».

ونفى الأخير ممارسة مجتمع الأعمال أى ضغوط على الوزارة لاستثناء المنتجين والمستوردين والموزعين، قائلاً : القرارات التى يتم اتخاذها تهدف فى المقام الأول إلى خدمة المستهلك، وضبط السوق.

ولم يبدى صغار التجار بعدد من المناطق فى جولة قامت بها «المال»، انتقادات للقرار، وقال صاحب متجر يدعى مصطفى، بحى عين شمس، إنه ليس لديه مشكلة فى الالتزام بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل الأصناف، فيما أكد تاجر بكوبرى القبة، أن بعض الشركات المنتجة للصناعات الغذائية، كتبت بالفعل سعر البيع للمستهلك على بضائعها، ومنها شركات منتجة لبسكويت الشاى، وأكد أنه ليس لديه أى انتقادات للقرار.

وأضاف تجار، أن معرفتهم بالقرار جاءت عبر برامج التوك شو، ومن الراديو، وليس بإخطارات رسمية من وزارة التموين، أو من أى جهة حكومية.

من جانبه قال محمد الدماطى، نائب رئيس مجلس اﻹدارة بشركة المصرية للصناعات الغذائية – دومتى، إنه يجرى دراسة تأثير القرار على شركته، وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها من العاملين.

وكشف فى تصريحات خاصة لـ«المال» ، تلقى شركته خطابات من المتعاقدين للاستفسار عن المنتجات التى تم التعاقد عليها للاستلام خلال يناير المقبل، وتفاصيل إعلان السعر، مؤكدًا على سريان التعاقد دون تأخير أو إلغاء، وتوقع عدم تأثر شركته.

يأتى ذلك فى الوقت الذى رحبت فيه غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وشعبة المواد الغذائية، بقرار وزير التموين، لما له من أثار ايجابية، كالحفاظ على مستويات التكاليف التشغيلية بالمصانع، وضبط الأسواق، وتشجيع القطاع الرسمى، وجذب الاستثمارات.

وأوضح أشرف الجزايرلى، رئيس الغرفة، إن الإجراء خطوة هامة، وداعمة لقطاع الصناعات الغذائية، لأنه يلزام الشركات المنتجة والمستوردة، بإصدار فواتير ضريبية تتضمن سعر البيع، والسعر المقترح للمستهلك، كما يلزم جميع نقاط البيع للمستهلك، بالإعلان عن السعر باللغة العربية، وبخط واضح، وظاهر.

وأشاد «الجزايرلى» بالتعاون المثمر وبمجهودات جميع الأطراف المعنية متمثلة فى اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، للخروج بتلك النتيجة التوافقية، حرصا على مصلحة المستهلك، والصناع والتجار.

وأضاف أنه يشعر بالارتياح الشديد للنتيجة، موضحاً أنها كانت مطلباً ملحاً للغرفة، فى إطار جهودها المستمرة وسياساتها الرامية إلى دعم قطاع الصناعات الغذائية.

فيما رحب أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية، بالغرفة التجارية بالقاهرة، بتعديلات القرار، مؤكدا أن القرار 330 يطمئن التجار لإلغاء التجريم، ولتيسيره كتابة السعر بأكثر من آلية بشكل يسهل تطبيقه.

