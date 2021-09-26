ارتباك عمليات تسليم الوقود فى بريطانيا مع ارتفاع عجز سائقى الشاحنات إلى 100 ألف

تعتزم بريطانيا تطبيق خطة منح تأشيرات مؤقتة لتسهيل عمل سائقي الشاحنات الأجانب، نهاية الأسبوع، لمواجهة العجز الكبير في عدد السائقين، الذي أثر على قطاعات مهمة.

وذكر موقع هيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى” أن أية تغييرات على قواعد الهجرة لبريطانيا سوف تكون لفترة محدودة وسيكون هناك حد أقصى لعدد العمال المسموح لهم بدخول البلاد.

إصدار تأشيرات مؤقتة لجلب سائقى الشاحنات

وتشير تقارير الصحف إلى أنه يمكن إصدار حوالي 5000 تأشيرة مؤقتة لسائقى الشاحنات.

وتسبب النقص في عدد السائقين في تعطيل عمليات تسليم الوقود، مع إغلاق بعض المحطات تماما ووقوف طوابير طويلة من السيارات.

وتقدر جمعية النقل البري أن بريطانيا تعاني من نقص بلغ 100 ألف سائق شاحنة ثقيلة، كما تفاقم الأمر بشكل أسوأ بسبب تفشي وباء كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسعت الحكومة البريطانية ومسؤولو صناعة الوقود لطمأنة الجمهور، وأكدوا على عدم وجود نقص في الوقود في المصافي، وحثوا الناس على عدم التكالب على الشراء.

لكن مع هذا يظل النقص في الناقلين يهدد بمزيد من الاضطراب في عمليات تسليم البنزين والمواد الغذائية وغيرها من السلع.

توقعات بارتفاع الطلب على الوقود بسبب إغلاق عدد من المحطات

وقالت سلسلة متاجر سينسبري إنها تتوقع “طلبا مرتفعا” على الوقود، بسبب إغلاق “عدد قليل من المحطات” أبوابها مؤقتا.

وقالت شركة بريتيش بتروليوم إنها أغلقت حوالي 20 موقعا لضخ البنزين من إجمالي 1200 موقع تابع لها، بالإضافة إلى ما بين 50 و 100 موقع تأثرت بفقدان درجة واحدة على الأقل (نوعا واحدا) من الوقود.

أما إكسون موبيل، مالكة شركة إسو، فقالت إن “عددا صغيرا” من محطات إعادة التعبئة التي تديرها لصالح متاجر تيسكو، تأثرت أيضا.

بينما حددت شركة إي جي جروب، التي تمتلك 341 محطة بنزين في بريطانيا 30 جنيها إسترلينيا فقط لكل عميل، على جميع درجات الوقود، وبررت هذا بسبب “طلب العملاء غير المسبوق”.

وباعت محطة وقود واحدة في ستوكبورت 5280 جالونا (24 ألف لتر) من الوقود يوم الجمعة، وهو رقم مرتفع للغاية مقارنة ببيع حوالي 1760 جالونا (8000 لتر) في نفس اليوم من الأسبوع السابق.

وقالت شركة إية إية، إنه من غير المرجح أن تستمر الطوابير الحالية في محطات البنزين لأن سلسلة التوريد لا تتأثر بالمشاكل المستمرة.

وفي حديثه لبرنامج بي بي سي الصباحي، قال إدموند كينج، رئيس شركة إية إية: “الخبر السار هو أنه لا يمكنك وضع الوقود إلا في خزان السيارة فقط، وبعدها عليك استخدام الوقود، لذا يجب أن يستغرق ملء الوقود وقتا قصيرا”.