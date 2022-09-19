ارتباك راكبة في مطار القاهرة يقود لكشف ألماس بقيمة 29 مليون جنيه

كشف إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك لشؤون المطارات تفاصيل إحباط جمارك مطار القاهرة تهريب 129 جراماً من الماس والأحجار الكريمة بحوزة إحدى الراكبات.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، قال: “لدينا جهود جبارة في ضبط كثير من القضايا تخص ذهب وأسلحة وذخائر ومجوهرات وماس”.

وأضاف: “القضية الأخيرة تخص راكبة قادمة من إحدى الدول العربية حيث تم الاشتباه بها ولم يجد شيء في الحقائب والأمتعة لكن إرتباك الراكبة كان مدعاة لمزيد من الشكوك فيها”.



ولفت إلى أن “رجال الجمارك في المطار لا تعمل فقط على تفتيش الحقائب بالأجهزة وغيرها لكن أيضاً تعتمد على قراءة لغة الجسد للمسافر والمستندات”.

وقال: “ندرس لغة الجسد لرجال الجمارك وحيث أن ارتباك الراكبة دفع لتعزيز الشكوك لدى مأمور الجمارك حيث أمر بتفتيشها ذاتياً وهي مرحلة مهمة في ضوء الشكوك تجرى بواسطة قوانين ولوائح وتم عرض المسألة على مدير الجمرك لتحديد من سيقوم بالمهمة حيث أنه ليس بإمكان أي موظف القيام بعملية التفتيش الذاتي”.

وأضاف: “صدرت الأوامر بتفتيشها عبر مفتشة انثى حيث أن العملية تنطلي بالتفتيش في أماكن حساسة وتم اكتشاف 129 جراماً من الماس والأحجار الكريمة بحوزتها بتكاليف تقدر بنحو 29 مليون جنيه”.