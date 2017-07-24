ارتباك حكومي حول موعد تحصيل الزيادة في أسعار الإنترنت

كتبت– مها أبوودن ومحمود جمال:قال تقرير صادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، إن قرار وزارة المالية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإنترنت فائق السرعة «ADSL» بنسبة 14% سيسري بداية من فواتير يوليو الحالى، بدلا من سبتمبر المقبل كما أعلنت الحكومة سابقا

كتبت– مها أبوودن ومحمود جمال:

قال تقرير صادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، إن قرار وزارة المالية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإنترنت فائق السرعة «ADSL» بنسبة 14% سيسري بداية من فواتير يوليو الحالى، بدلا من سبتمبر المقبل كما أعلنت الحكومة سابقاً، قبل أن يعود المركز وينشر تصحيحا منذ قليل ليؤكد أن الزيادة ستسري بداية من سبتمبر.

وأكد عمرو المنير، نائب وزير المالية، أن خدمات الإنترنت الأرضى معفاة من الضريبة حتى سبتمبر المقبل، ولا يجوز خضوعها للضريبة قبل هذا التاريخ إلا من خلال تعديل تشريعى.

وقال المنير فى تصريحات لـ”المال”: إن قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر فى سبتمبر 2016، نص على إعفاء خدمات الإنترنت الأرضى لمدة عام.

يشار إلى أن البند ٤٤ من قائمة الإعفاءات الواردة بقانون الضريبة على القيمة المضافة ينص على: إعفاء خدمات الإنترنت الأرضى من الضريبة على القيمة المضافة لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة، أى من سبتمبر المقبل.

من جهة أخرى، أكد حسام الجمل، رئيس المركز، فى تصريح مقتضب لـ” المال”، أن “دعم اتخاذ القرار” تلقى إخطارا من الحكومة بتطبيق زيادات أسعار الإنترنت بداية من يوليو الحالى، قبل أن تتواصل معه وزارة المالية لتؤكد أن موعد سريان الزيادة سيكون في سبتمبر حسب القانون.

وتستحوذ “تى إى داتا” على 78% من سوق خدمات ADSL تليها «أورنج DSL” (لينك دوت نت سابقًا) بـ%15، وتتوزع الحصة المتبقية على الشركات الأخرى.

وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات، بلغ عدد مستخدمى الـADSL فى مصر نحو 4.48 مليون مستخدم.