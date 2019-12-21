ارتباك بين مرشحي «البقالة والعطارة» بعد تعديل شروط الترشح لانتخابات الشعبة العامة

عدد من المرشحين فوجئوا عند سفرهم للقاهرة لتقديم الأوراق المطلوبة، ببعض التعديلات على هذه الأوراق

تسود حالة من الارتباك بين عدد من المرشحين الراغبين في خوض انتخابات الشعبة العامة للبقالة والعطارة، بالاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك على خلفية تعديل بعض الأوراق المطلوبة لخوض الانتخابات.

وأكد حازم المنوفى، نائب رئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية، وأحد المترشحين فى الانتخابات، أن عددا من المرشحين فوجئوا عند سفرهم للقاهرة لتقديم الأوراق المطلوبة، ببعض التعديلات على هذه الأوراق.

التعديلات تختلف عما كان سابقا عند فتح باب الترشح

وقال المنوفي لـ ” المال ” إن هذه التعديلات تختلف عما كان من المقرر سابقا عند فتح باب الترشح وتم الإعلان عنه، مشيرا إلى أن بعض المرشحين جهزوا الأاوراق وتكلفوا عناء السفر لتقديمها.

إضافة شهادة عدم إفلاس وصحيفة الحالة الجنائية

وأشار إلى أن أبرز التغيرات المطلوبة هي إضافة أوراق جديدة خاصة بالمترشح ومنها شهادة عدم إفلاس من المحكمة الاقتصادية المختصة، وصحيفة الحالة الجنائية وغيرها.

وأوضح نائب رئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية، أنه تقرر مد فترة التقدم بأوراق المرشحين حتى نهاية الشهر الجاري بدلاً من يوم 19 الجارى، بهدف مساعدة المترشحين فى استكمال الأوراق الإضافية.

وأشار المنوفى إلى أنه كان ينبغى أن يتم تحديد كافة الأوراق المطلوبة من المرشح عند فتح باب التقدم للمرشح حفاظاً على الوقت والجهد المبذول، وحتى يتمكن كل مرشح من أن يقرر مدى رغبته أو عدمة فى المشاركة بالعملية الانتخابية.

كما لفت إلى أنه كان قد تم التنبيه على أعضاء الشعبة بالإسكندرية بضرورة أنهاء كافة الأوراق قبل الـ 19 من شهر ديسمبر الجارى وفقاً للموعد المحدد سابقاً، وتم التأكيد عليهم أنه فى هذا التاريخ تنتهى المهلة المحددة للتقدم للترشح، والتى بدأت 20 نوفمبر السابق وتنتهى فى نهاية شهر ديسمبر الجاري بعد التعديل .

وشدّد المنوفي على أنه تم التنسيق مع مرشحين من المحافظات الأخرى وذلك قبيل انطلاق العملية الانتخابية.

ولفت إلى ضرورة أن يتم سداد المبالغ المحددة والتأمين للمشاركة فى العملية الانتخابية سواء للتصويت أو للترشح.