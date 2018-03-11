ارتباك بسوق الحديد.. ومصر ستيل وسرحان يرفعان الأسعار

عمر سالمأعلنت شركتا "مصر ستيل للصلب" و"حديد سرحان"، عن زيادة الأسعار، بداية من اليوم الأحد، بمتوسط 350 جنيهًا للطن.وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة حديد الماسية، إن شركة مصر ستيل أخطرت وكلائها منذ لحظات بزيادة سعر الطن تسليم مصنع إلى 12600 جنيه بدلاً من 12425 للطن، الخميس الماضي. ومن

عمر سالم

أعلنت شركتا “مصر ستيل للصلب” و”حديد سرحان”، عن زيادة الأسعار، بداية من اليوم الأحد، بمتوسط 350 جنيهًا للطن.

وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة حديد الماسية، إن شركة مصر ستيل أخطرت وكلائها منذ لحظات بزيادة سعر الطن تسليم مصنع إلى 12600 جنيه بدلاً من 12425 للطن، الخميس الماضي.

ومن المرتقب أن يصل سعر طن الحديد للمستهلك إلى 12850 ألف جنيه، على خلفيه ارتفاع أسعار الخامات عالميًا.

وأضاف الدجوى، لـ”المال”، أن مصنع حديد سرحان أعلن عن زيادة الأسعار لتصل إلى 12700 جنيه للطن تسليم مصنع، وسيصل للمستهلك إلى 12900 ألف جنيه شامل ضريبة المبيعات والنولون.

وأعلنت شركة حديد الجارحي عن وقف استلام أي إيداعات جديدة إلا بعد الرجوع للإدارة، وسيتم احتساب الإيداعات على الأسعار الجديدة.