«ارابيا انفستمنتس» تتلقي عرضا للاستحواذ علي حصص شركتين تابعتين بقيمة 177 مليون جنيه

اعلنت شركة ارابيا انفستمنتس هولدنج تلقيها عرضا من شركة جاف للاستثمار، للاستحواذ على حصة برأسمال شركتين تابعتين بقيمة إجمالية 177 مليون جنيه.

واوضحت ارابيا انفستمنتس هولدنج في إفصاح لإدارة البورصة أن جاف للاستثمار تقدمت بعرض للاستحواذ على 30%، من أسهم رأسمال شركتها التابعة يو اي فاينانس ، مقابل 147 مليون جنيه .

كما تقدمت جاف للاستثمار، بعرض للاستحواذ على 30%، من أسهم رأسمال رواج للتمويل الاستهلاكي ، مقابل 30 مليون .

وأشارت ارابيا انفستمنتس هولدنج إلي أنه سيتم دعوة مجلس الإدارة للانعقاد للإحاطة بالعرض الملزم واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن وفقا لضوابط قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.