«ارابيا انفستمتس» تعلن تطورات عرض استحواذ «جاف للاستثمار» على شركتين تابعتين

كشفت شركة ارابيا انفستمنتس هولدنج عن تطورات، عرض شركة جاف للاستثمار، للاستحواذ على حصة برأسمال شركتين تابعتين بقيمة إجمالية 167 مليون جنيه.

وقالت إنها تلقت بريدا إلكترونيا من شركة جاف للاستثمار، يفيد بحصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بالسير في إجراءات نقل أسهم الشركتين محل العرض الملزم المفصح عنه.

جدير بالذكر أن شركة ارابيا انفستمنتس هولدنج عن تلقيها عرض من شركة جاف للاستثمار، للاستحواذ على حصة برأسمال شركتين تابعتين بقيمة إجمالية 167 مليون جنيه.

واوضحت الشركة في إفصاح لإدارة البورصة أن جاف للاستثمار تقدمت بعرض للاستحواذ على 30%، من أسهم رأسمال شركتها التابعة يو اي فاينانس ، مقابل 147 مليون جنيه .

كما تقدمت جاف للاستثمار، بعرض للاستحواذ على 30%، من أسهم رأسمال رواج للتمويل الاستهلاكي ، مقابل 30 مليون .