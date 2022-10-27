«ادميرال» ينقل 4 حاويات لمستودع خارجى ضمن مبادرة «المالية»

علمت “المال” أن توكيل ادميرال للملاحة، طالب بنقل 4 حاويات فقط من ميناء الإسكندرية إلى المستودعات الخارجية، ضمن مبادرة وزارة المالية، ومصلحة الجمارك، بشأن نقل الشحنات التى لم يتم إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بها لمستودعات خارج الموانئ، حسبما ذكر مصدر مطلع.

أشار المصدر، إلى أن مصلحة الجمارك لم تلق استجابة قوية من أصحاب الشأن والتوكيلات الملاحية لنقل البضائع الى خارج الموانئ، رغم أن الهدف الأساس من المبادرة تخفيف من التكدس، وعدم تحمل البضائع تكلفة الأرضيات أسعار مبالغ فيها.

وذكر المصدر، أن وزارة المالية خاطبت هيئات الموانئ خلال الأيام الأخيرة، لحث التوكيلات الملاحية وشركات تداول الحاويات الإسراع فى تنفيذ التعليمات الصادرة بذات الشأن، وتقديم التيسيرات المطلوبة من أجل سرعة نقل الشحنات المتواجدة إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات المقررة تجنبا لزيادة التكدس.

وجاء خطاب المالية، بسبب ضعف الإقبال على مبادرة وزارة المالية التى تم إطلاقها نهاية أغسطس الماضي، بالسماح للتوكيلات الملاحية وتخزين الشحنات المستوردة من الخارج والتى لم تستوفى الإجراءات البنكية إلى المستودعات الجمركية المقامة خارج الموانئ والموانئ الجافة باسمها وفقا للشروط والإجراءات المقررة، وفى حال تعذر نقلها باسم التوكيل الملاحى وفقا للمستندات يتم نقلها باسم المستورد، مع تعهد الجمارك بعدم إتمام إجراءات الإفراج النهائى عن هذه الشحنات الا بعد تقديم إذن التسليم الصادر من التوكيل الملاحى واستيفاء باقى المستندات اللازمة.

وفى نفس السياق أكد مصدر جمركي، أن هناك إقبالا على سحب السيارات المستوردة بميناء الإسكندرية، وذلك بعد انفراجة جزئيا فى تدبير الدولار، إذ بلغت حجم السيارات المنتظر الإفراج عنها 4 آلاف مركبة حتى نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بـ13 سيارة كانت محتجزة بالموانئ أواخر الشهر الماضي.