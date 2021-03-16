سيـــاســة

«ادعي إصابته باضطربات نفسية».. النيابة تأمر بحبس المتهم بـ «الفعل الفاضح» في المترو

4 أيام
المال - خاص 11:31 م, الثلاثاء, 16 مارس 21 11:31 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

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قررت النيابة العامة الثلاثاء حبس المتهم بـ «الفعل الفاضح» في المترو ، 4 أيام، مشيرة إلى رجحان سلامة قواه العقلية.

وكانت «النيابة العامة» استمعت إلى فتاة شهدت برؤيتها يوم 13 مارس الجاري حال استقلالها مترو الأنفاق إتيانَ المتهم فعلًا فاضحًا علنًا، فصورته بهاتفها وغادرت عربة القطار.

وقدمت المقطع المصور إلى «النيابة العامة» ، فتبينت من مشاهدته الفعل الفاضح الذي أتاه المتهم، فطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وصولًا لتحديد مرتكبها، وقد أسفرت عن تحديد هويته، وعلى ذلك أمرت «النيابة العامة» بضبطه وإحضاره.

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وباستجوابه أَنكر ما أُسند إليه من اتهام مُدعيًا إصابته باضطرابات نفسية، وتبينه عقب استيقاظه من النعاس بالقطار عدم إحكام غلق ملابسه السفلية، فأحكم غلقها دون الالتفات إلى الفتاة المُبلِّغة.

وإزاء رجحان سلامة قوى المتهم العقلية خلال إجراءات التحقيق وفي إطار استكمالها أمرت «النيابة العامة» بحبسه احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها

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بقلم المال - خاص

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