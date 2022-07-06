«ادعى مخاطبة الموتى».. سقوط نصاب التبرعات الوهمية للفقراء في القاهرة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ما تداول من إدعاء شخص بقدرته على مخاطبة الموتى بمحافظة القاهرة ، واتضح أنه من خلال ذلك يرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

وبالفحص أمكن التواصل إلى إحدى السيدات من المجنى عليهم والتي أفادت بقيام المذكور بالنصب والاحتيال عليها، والتحصل منها على مبالغ مالية بلغت 92 ألف دولار أمريكي، بزعم التبرع بتلك المبالغ للفقراء والمحتاجين ولكنه تحصل عليها لنفسه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المتهم شخص -مقيم بالقاهرة- والذي نصب واحتال على المواطنين واستولى على أموالهم من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، واستغلالها في جمع تبرعات من المواطنين بزعم مساعدة الفقراء والمحتاجين -على خلاف الحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على سيارة وكمية من المشغولات الذهبية وهاتف محمول وعقود تمليلك لشقتين سكنيتين.

وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة النصب بالاشتراك مع شخص أمكن تحديده وضبطه وبحوزته سيارة، 2 هاتف محمول، وقررا بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم النصب والاحتيال على المواطنين.