«ادعى سرقتها أموالًا منه».. التحقيق بواقعة تعذيب «أب» لطفلته في القاهرة

أجرت الأجهزة الأمنية، تحقيقًا في ما تداول من منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تعرض طفلة للتعذيب من قبل والدها في محافظة القاهرة.

وبالفحص ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديد الطفلة المذكورة وتبين أنها -مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية بمحافظة القاهرة- مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وتم اسعافها بإحدى المستشفيات، وبسؤالها قررت بقيام والدها بمداومة الاعتداء عليها بالضرب بالأيدي، ونتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها.

وباستدعاء والدها ومواجهته قرر بارتكابه الواقعة بقصد تأديبها، مدعيًا سرقة مبالغ مالية منه دون علمه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.