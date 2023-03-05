ادعى أنه وسيط شركة تمويل.. سقوط «مستريح القروض» في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على نصاب جديد “مستريح القروض” جمع أموال من مواطنين في منطقة السلام بمحافظة القاهرة ، بدعوى أنه وسيط شركة تمويل ويستطيع صرف قروض لهم، واستولى على أموالهم.

كان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من عدد من المواطنين عن تضررهم من شخص أوهمهم بأنه وسيط لإحدى شركات التمويل، وصرف القروض وإحضارهم لمقر الشركة لاستلام قيمة القروض، والتوقيع على إيصالات أمانة بقيمة القرض مقابل دفع عمولة له.

وعقب ذلك يحصل الأقساط الشهرية منهم لتسليمها للشركة، إلا أنهم اكتشفوا عدم تسديد تلك الأقساط.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

على صعيد آخر، حرر مالك مطبعة -مقيم بمحافظة القليوبية- محضرًا عن تضرره من شخصين نصبا عليه، وذلك عقب سابقة حضورهما للمطبعة ملكه -كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول- والاتفاق معه على شراء كمية من بودرة الأحبار الخاصة بالطباعة على الملابس، مقابل مبلغ مالي وتوصيلها لمخزن كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وأضاف أنه عقب ذلك اصطحب أحدهما بدعوى تسليمه المبلغ المالي، وأثناء ذلك غافله ولاذ بالفرار ولدى توجهه للمخزن مرة أخرى، تبين عدم تواجد المشكو في حقهما والاستيلاء على البضاعة من داخل المخزن وأكتشف تعرضه لواقعة نصب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، شخصان -لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وبارشادهما ضبط البضاعة المستولي عليها بمكان إخفائها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.