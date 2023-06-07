اخلال ندوة نظمتها «كوترا».. الحكومة تعرض الفرص الاستثمارية المرتقبة فى التصنيع على الشركات الكورية

عرض عدد من الجهات الحكومية المصرية وفى مقدمتها الهيئة القومية للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ومركزا تحديث الصناعة والصناعات التعدينية التابع لوزارة الصناعة والتجارة أبرز الفرص الاستثمارية لتنفيذ مشروعات مشتركة مع الشركات الكورية فى قطاع التصنيع.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الهيئة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار «كوترا» يوم الثلاثاء الماضي حول إمكانات التعاون فى مشروعات التصنيع بين القاهرة وسيول.

وقال المهندس أمجد فريد، رئيس قطاع التعاون الدولى لدى الهيئة القومية للإنتاج الحربي، إن رؤية الوزارة تتلخص فى فتح مجالات التعاون مع الدول الصديقة من برامج التصنيع المشترك ونقل الخبرات، مؤكدا استعدادها لفتح شراكات جديدة لتصنيع منتجات يسهل تسويقها محليا وإقليميا.

وأكد أن الهيئة نفذت تجارب ناجحة فى هذا السياق مثل الشراكة مع شركة جونسون الأمريكية لإنتاج مستحضرات التجميل، وتصنيع المصاعد والسلالم المتحركة بالتعاون مع شركة الخليج السعودية، وتصنيع منتجات لصالح محطات الكهرباء مع إحدى الشركات الإماراتية، كما تتعاون أيضًا لعمل أنابيب البترول مع شركة الخرافى الكويتية، لافتا إلى أن هذه الخطوات تأتى ضمن المحور الأول لرؤيتها.

وأشار إلى أن المحور الثانى للتعاون مع الشركات الأجنبية يتمثل فى إتاحة مبانٍ مرفقة «هناجر» لإقامة خطوط إنتاج مشتركة أو مراكز خدمة وصيانة للمنتجات الموجودة بالفعل بنظام حق الانتفاع أو الإيجار، وفى هذا الإطار لفت إلى تجاربها للتعاون لإنتاج عدادات الغاز والكهرباء مع شركات صينية وفرنسية، موضحا أنه يتم إنتاج البوابات وأجهزة الكشف عن المعادن مع شركات برازيلية، والأتوبيسات الكهربائية مع شركة «MCV» من القطاع الخاص المصري.

أما المحور الثالث للتعاون مع الشركات الأجنبية فيتعلق بإمكانية إتاحة أرض مرفقة لبناء مصانع وخطوط إنتاج بنظام حق الانتفاع وفى هذا الإطار لها تجربة ناجحة مع شركة مصرية.

وتابع إن الوزارة تدرس حاليا تنفيذ مشروعات مشتركة مع الشركات الأجنبية مثل التعاون مع شركتين إيطالية وهولندية لتحويل السيارات للعمل بالغاز، وهناك لإنتاج أجهزة المياه من الهواء مع شركة يابانية، وأخرى لإنتاج أسطوانات الغاز مع شركة نيجيرية والجرارات الزراعية مع شركة بيلاروسية.

واستعرض بعضا من قصص نجاح الهيئة فى التعاون مع الشركات الكورية مؤخرا مثل إنتاج كاميرات أجهزة التلفاز وأخرى لعمل خطوط وتدوير المخلفات.

وقال اللواء عبد الناصر السعدني، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إنها أنشئت عام 1975، وكان المؤسسون الرئيسيون هم مصر والسعودية وقطر والإمارات، لكن فى وقت لاحق تولت مصر إدارة الهيئة.

وأوضح أن الهيئة تضم 14 مصنعا وشركة 7 منها تعمل فى المنتجات المدنية مثل الشركة الأمريكية للسيارات، ومصنع «سيماف» لإنتاج معدات السكك الحديدية الذى يتمتع بشراكة وتعاون وثيق مع هيونداى روتيم الكورية، والشركة العربية للطاقة المتجددة التى تعمل فى مصر وأفريقيا وأنشأت محطة طاقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فى أوغندا العام الماضي، وتابع إن مصنع «أتيكو» أيضا لديه تعاون وثيق مع إحدى الشركات الرومانية لإنتاج الأثاث فى مصر.

وقال إنه حاليا يجرى إنشاء مصنع لإنتاج منتجات الاحتياجات الطبية والجراحة من قبل إحدى المصانع التابعة للهيئة، لافتا إلى اختيار أحد مصانعها أيضا لتوفير أثاث القطاع الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كانت الهيئة العربية للتصنيع، وقعت مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤخرًا عقدًا تتولى بموجبه تأثيث وفرش المقر الجديد لمجلس النواب المصرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال اللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة إن رئيس مجلس الوزراء، أمر الهيئة بتأثيث وفرش الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض مسئول مركز تحديث الصناعة خلال المؤتمر أبرز الفرص الاستثمارية بالسوق المحلية فى مجالات عدة مثل تصنيع الأدوية للاستخدام البشري، وورق الطباعة والكتابة، وتصنيع وتجميع أجهزة الهاتف المحمول وكذلك الحاسوب والأجهزة اللوحية واللقاحات البشرية والألياف النسيجية والإطارات وخيوط البوليستر والإلكترونيات.

وقال المهندس أحمد أنور، المدير التنفيذى لمركز الصناعات التعدينية والرخام لدى وزارة الصناعة والتجارة،إن قاطرة أى صناعة تعتمد على المادة الخام، مشيرا إلى أهمية تهيئة الخامة التعدينية جيدا قبل تصنيعها، وتابع إن إستراتيجية المركز تعتمد على دراسة السوق دراسة جيدة مبنية على تحليل الواردات وما الممكن تصنيعه محليا اعتمادا على الخامات المعدنية المتوفرة لتنفيذ سياسة الإحلال محل الواردات وتوطين الصناعة.

«كوترا»: تراجع التبادل التجارى مع القاهرة إلى 966.65 مليون دولار فى أول 4 شهور من 2023

وأكدت نائب مدير هيئة «كوترا مصر»، فى كلمتها أن أحدث الإحصائيات الصادرة عن هيئة الجمارك الكورية فى مايو الماضى تشير إلى تراجع قيمة التبادل التجارى المشترك بين القاهرة وسيول إلى 966.65 مليون دولار فى الأربعة شهور الأولى من العام الجارى مقابل 1.116 مليار فى الفترة المقابلة من العام الماضى، مبينًة أن قيمة الصادرات الكورية انخفضت إلى 460.04 مليون مقابل 579.06 مليون فى الفترة المقارنة.

وهبطت قيمة الصادرات المصرية أيضا إلى 506.61 مليون دولار فى الأربعة شهور الأولى من العام الجارى مقابل 537 مليونا فى الفترة المقابلة من عام 2022.

ولفتت إلى أن قيمة التبادل التجارى بين البلدين سجل 3.159 مليار دولار خلال العام الماضى مقابل 2.327 مليار فى عام 2021 موضحة أن الرقم المسجل العام الماضى توزع بين 1.468 مليار صادرات كورية، و1.691 صادرات مصرية، بينما فى عام 2021 توزع بين 646.13 مليون صادرات كولارية و1.035 مليار صادرات مصرية.

وأفادت بأن أبرز منتجات الصادرات الكورية تتمثل فى مصنوعات من الحديد والصلب والمواد البلاستيكية ووحدات متحركة بالترام والقطارات ومنتجات كيماويات عضوية وزيوت معدنية وهياكل للسفن وقوارب.

أما منتجات الصادرات المصرية فتتمثل فى ملابس ومنتجات أدوية وفواكه صالحة للأكل وحبوب مجهزة والأسمنت وزيوت ووقود معدني.

817 مليون دولار إجمالى التدفقات الكورية حتى نهاية العام الماضى

على صعيد الجانب الاستثماري، أشارت إحصاءات «كوريا أكسيم بنك» إلى بلوغ إجمالى قيمة التدفقات الاستثمارية الكورية فى السوق المحلية حتى نهاية العام الماضي نحو 817 مليون دولار منها 56 مليونا تدفقات مباشرة فى 2022 فقط مقابل 72 مليونا خلال 2021.

وتابعت إن أبرز مجالات عمل الشركات الكورية تتمثل فى التصنيع والتشييد واللوجستيات وإنتاج الكهرباء والغاز والخدمات والاتصالات وخدمات التكنولوجيا.

أما إجمالى تدفقات الاستثمارات المصرية المباشرة فى السوق الكورية فتبلغ نحو 25 مليون دولار حتى العام الماضى منها 3.5 مليون دولار فى 2022 مقابل 2.8 مليون فى عام 2021، حسبما أشارت إحصاءات «كوريا أكسيم بنك».

وقالت إن أبرز إمكانات الفرص الاستثمارية المتواجدة بالسوق المحلية هى كبر حجم السوق، والطلب المرتفع على تطوير البنية التحتية، والموارد البشرية والطبيعية المتوفرة، وسياسة توسع الأسواق فى الخارج، والإرادة القوية لجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية والموقع الجغرافى المتميز، وتوفر إطارا تنظيميا للاستثمار بقطاعات التصنيع والبنية التحتية.

وأشارت إلى أن إمكانات الجانب الكورى تتمثل فى الموارد البشرية المتميزة والتكنولوجيا والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن شركات بلادها العاملة محليا تتركز بصورة رئيسية فى مشروعات البنية التحتية والتصنيع.

وأكدت أن الاستثمار والتجارة المشتركة بين الجانبين يمتدان لسنوات طويلة، ومن أبرز مشروعات التعاون شركة «هيونداى روتم» التى أمدت الخط الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بـ 320 قطارا.

كان ستيف سوخو لي، المدير العام لمكتب الوكالة الكورية للترويج للاستثمار والتجارة فى مصر «كوترا» قال – فى تصريحات سابقة لـ«المال» – إن تلك الوكالة تأسست فى كوريا عام 1962 لتعزيز التجارة والاستثمار بينها وباقى دول العالم، وأضاف أن مقرها الرئيسى يقع فى سيول، ولديها 127 مكتبًا خارجيًا فى 85 دولة، لافتا إلى افتتاح مكتبها بالقاهرة فى عام 1974 ومنذ ذلك الحين يلعب المكتب دورًا فى تعزيز التجارة والاستثمار بين كوريا ومصر.

وأشار سو خو لي إلى أن مكتب «كوترا مصر» يركز على دعم الشركات الكورية للدخول فى مجالات التصنيع، والبيئة، والرعاية الصحية والطبية، وغيرها، مؤكدا الحرص الشديد لدى الحكومة المصرية على التنمية الصناعية، لذا فإن مجهودات وكالته تتجه نحو هذه المجالات.

وقال إن العلاقات الثنائية بين البلدين فى الوقت الحالى جيدة، مؤكدا أن مصر هى بوابة الشرق الأوسط وأفريقيا ودولة رائدة فى المنطقة من حيث الاقتصاد والسياسة.