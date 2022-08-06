اخر اخبار رابط نتيجة الثانوية العامة 2022.. تعرف على تصريحات وزير التربية والتعليم

جاءت تصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، بمثابة نقطة أمل وضوء لطمأنة أولياء أمور نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس ​، حيث طمأن الوزير أولياء أمور طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، بعدما تم تداول أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التلاعب في نتيجة الثانوية العامة 2022 وادعاء البعض القدرة على تغيير نتائجها.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. تعرف على تصريحات وزير التربية والتعليم

بوابة “المال” تستعرض أبرز 3 رسائل لوزير التعليم إلى أولياء الأمور وهي:

الغشاشون لن يحصلوا على مجاميع عالية في نتيجة الثانوية العامة 2022.

كل ما يتم نشره عن تغيير نتائج الثانوية العامة غير صحيح.

ليس هناك تلاعب في أوراق الإجابة أو الكنترول.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من فيديو لشخص يدَّعي وجوده بكنترول شهادة الثانوية العامة بزعم تعديل درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة، غير صحيح , رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للفيديو المتداول بشأن ادعاء شخص وجوده بكنترول شهادة الثانوية العامة بزعم تعديل درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة، وأن ما ورد بالفيديو المتداول مزيف، ولا يمت للواقع بصلة، وأن هذا الشخص غير تابع للوزارة نهائيًّا، مُشددةً على أن تصحيح امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022 يتم إلكترونيًّا بالكامل داخل كنترولات مؤمّنة، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال صانعي ومروجي ذلك الفيديو.

تصريحات وزير التربية والتعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من هنــــــــــــــــــــــــا

أدلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدد من التصريحات المهمة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022، بعد حالة الجدل المثارة حول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن موعد إعلان النتيجة، وجاء أبرزها كالتالي:

1- نتيجة الثانوية العامة 2022 لن تعلن هذا الأسبوع.

2- الموعد المحدد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 من 1 حتى 7 أغسطس الجاري.

3-إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع المقبل.

4- ما يتم نشره عن نتيجة الثانوية العامة لا مرجعية له ويثير قلق الطلاب وأولياء الأمور.

5- يجب على الطلاب وأولياء الأمور الاستماع إلى ما تعلنه الوزارة بشأن مواعيد النتيجة.

6- لا يوجد تأخير في موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وتم تقدير الموعد بشكل سليم منذ البداية.

7- لم تتم معرفة نسب النجاح حتى الآن بنتيجة الثانوية العامة 2022.

8- نساعد الطلاب من خلال درجات الرأفة.

9- نسعى لحماية الطلاب الذين لم يحققوا درجات كافية.

10- يتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة لمصلحة الطلاب.

11- 708آلاف طالب أدوا الامتحانات بـ10 ملايين بابل شيت.

12- يتم تدقيق قرابة 10 ملايين بابل شيت داخل كنترولات الثانوية العامة حاليًّا.