اختيار 6 مشروعات ضمن مبادرة «التحدي الأخضر للاستدامة» بجامعة الملك سلمان

أعلنت شركة شنايدر إلكتريك، العاملة بمجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، عن اختيار ستة مشروعات يمثلها 18 طالبًا من بين تسعة مشروعات منافِسة يمثلها 27 طالبًا، ضمن التصفيات نصف النهائية لمسابقة “التحدي الأخضر للاستدامة” The Green Challenge، التي تنظمها “شنايدر” لطلاب جامعة “الملك سلمان الدولية”، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء.

وأضافت “شنايدر”، في بيان لها، أن المشروعات تتضمن حلولًا في الوصول إلى المياه وشبكات المستقبل، والتطبيقات والتحليلات والأمن السيبراني، وأن يحقق المشروع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتحسين سبل العيش في المحافظة على المستويين البيئي والاقتصادي، وسوف يتم تقييم تلك الأفكار بناءً على الابتكار، والجدوى الفنية، ودراسة الجدوى المالية، ونموذج الأعمال والتأثير المجتمعي والبيئي، بالإضافة إلى جودة العرض أمام لجنة الحكام.

وأطلقت “شنايدر” المسابقة، مطلع سبتمبر الماضي، ومن المقرر أن تُختتم في حفل كبير، بالتوازي مع فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بتغير المناخ “COP27″، الذي سيتم عقده بمدينة شرم الشيخ، وسيتم، خلال الحفل، تكريم الفِرق الفائزة في حضور رواد الأعمال والاستدامة.

وتضم مسابقة “التحدي الأخضر للاستدامة” برنامجًا تدريبيًّا للطلاب تحت إشراف خبراء من شركة شنايدر إلكتريك لتزويد الطلاب بمهارات ريادة الأعمال المجتمعية والمهارات التقنية التي تساعدهم على تطوير أفكارهم لتكون قابلة للتنفيذ الفعلي على المستويين المحلي والعالمي،

وسيتم منح جوائز للفِرق الفائزة، بالإضافة إلى فرصة عرض حلولهم أمام قادة الأعمال والاستدامة في مركز شنايدر إلكتريك للاستدامة المُقام بمدينة بشرم الشيخ، شهر نوفمبر المقبل.

أما الفئات المستهدفة للمسابقة فيأتي قطاع البيئة والمناخ على رأسها، والقطاعات الحكومية لمحافظة جنوب سيناء، ومراكز الابتكار والأفكار التكنولوجية،

وطلاب وموظفي المؤسسات التعليمية والبحثية، وجميع المنظمات والجمعيات الأهلية والكيانات التنموية الدولية، كالأمم المتحدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وغيرها،

بالإضافة إلى نشطاء العمل البيئي، والوزارات، كوزارة التضامن، والبيئة، والشباب، والتعاون الدولي، والكيانات الدبلوماسية بالسفارة الفرنسية، وشركات الاستشارات البيئية، وأخيرًا الأنشطة الطلابية والمشروعات الاجتماعية الناشئة بقيادة الشباب.

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أهمية دعم الأفكار والابتكارات التي يمكن أن يقدمها طلاب الجامعات والشباب، والتي من شأنها تقديم حلول للمشكلات والتحديات القائمة.

وأوضحت “شنايدر” أن “الهدف الرئيسي من المسابقة هو الوصول لحلول مبتكرة لمعالجة المشكلات الرئيسية والتحديات التي تواجهها محافظة جنوب سيناء،

وذلك من خلال العمل على تحويل الحلول المبتكرة للشباب إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع، والتي من شأنها تلبية الحد الأدنى من الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة، وفي الوقت نفسه تتوافق مع الالتزامات الستة لشنايدر إلكتريك الخاصة بالاستدامة”.

وقال تامر محمد عباس، مدير برنامج السياحة والضيافة بجامعة الملك سلمان، إن الفترة الأخيرة شهدت تدريب الطلاب على ريادة الأعمال الاجتماعية والابتكار ودراسة الجدوى التقنية والمالية لأفكارهم،

وهو ما أدى إلى اكتساب الطلاب مهارات الابتكار والإبداع والتقنيات الجديدة التي تتعلق بالاستدامة، مؤكدًا أنه وفي الوقت نفسه سيتم منح الطلاب الفائزين بالمسابقة منحة مالية مقدَّمة من شركة شنايدر إلكتريك لتنفيذ حلولهم وابتكاراتهم.