اختيار هاني أمان ممثلا عن جلوبال.. عمومية «إيسترن كومباني» تقرر إعادة تشكيل مجلس الإدارة

اعتمدت الجمعية العمومية العادية للشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، تشكيل مجلس الإدارة بما يتفق مع أحكام التمثيل النسبي، وتتوزع مقاعد مجلس الإدارة بين ثلاثة أعضاء عن شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة، وعضوين عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وعضو عن المساهمين، وعضو عن اتحاد العاملين المساهمين، وعضوين مستقلين.





واستقر مجلس الإدارة بجلسته اليوم برئاسة المهندس تامر جاد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” (عضو غير تنفيذي مستقل) على إعادة اختيار هاني أمان كرئيس تنفيذي والعضو المنتدب ممثلا عن شركة جلوبال.



ويضم عضوية المجلس كلا من: أحمد الليثي، والدكتور علاء فهمي (ممثلين عن شركة جلوبال)، و محمد غازي، و سامح خضير (ممثلين عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية)، وجمال محرم (ممثلًا عن المساهمين)، واللواء حسن خليل (ممثل اتحاد العاملين المساهمين)، و عمرو الجنايني (عضو مستقل).



كما اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بهيكل المساهمين، كما أقرت تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة.



تأتي هذه التعديلات بمجلس الإدارة والنظام الأساسي للشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، بعد تنفيذ صفقة بيع نسبة 30% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالشركة الشرقية “إيسترن كومباني” لصالح شركة غلوبل للاستثمارات القابضة المحدودة.



ويتوزع هيكل المساهمين بالشركة الشرقية “إيسترن كومباني” بعد تنفيذ الصفقة بين جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة بحصة 30%، والقابضة للصناعات الكيماوية بحصة 20.95%، وصناديق استثمار ALLAN GRAY 7.43%، واتحاد العاملين المساهمين بحصة 5.2٪

