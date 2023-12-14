اختيار نبيلة مكرم نائبا لرئيس الاتحاد العالمي للصحة النفسية

اختار الاتحاد العالمي للصحة النفسية السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة “فاهم” للدعم النفسي، نائبا للرئيس.

وكشفت نبيلة مكرم أن من أسباب الاختيار النجاح الذي حققته مؤسستها خلال عام واحد من تدشينها يناير الماضي 2023 ، والتي تعد الأولى من نوعها فى الوطن العربي.

وأكدت سعيها من خلال منصبها الجديد للاستفادة من الدول الأخرى العربية والأجنبية ونقل تجاربهم والاستفادة من خبرتهم فى التوعية بالصحة النفسية وطرق التعامل مع المرضى وتأهيلهم .

ورحبت وزيرة الهجرة السابقة بحضور وفد المرأة السودانية المشارك بفعاليات الندوة التي ترأستها ببورسعيد من خلال ندوة نظتمها لوسي مندور رئيس أحد الصالونات.

وقالت إن السودان نموذج رائع فى تنظيم الجاليات فى الخارج وقد استرشدت به فى تنظيم الجاليات المصرية إبان تولى حقيبة وزارة الهجرة ولفتت إلى دعم القيادة السياسية والثقة فى دور المصريين بالخارج وأهمية تلبية مطالبهم لذا كان قراره بعودة وزارة الهجرة بعد غيابها عن التشكيل الوزارى لسنوات.

ولفتت إلى أنها تعلمت الكثير من وجودها بالحكومة المصرية لمدة 7 سنوات وقد أن الأوان لاستثماره لدعم عملها الاجتماعي والأهلي وخدمة ملف الصحة النفسية الذي أصبح هاما بسبب الضغوط التى تسببها الأزمات الاقتصادية والسياسية

واشادت” مكرم ” بالمشاركة الإيجابية للشعب المصري فى الانتخابات الرئاسية قائلة: ” احنا شعب مالوش كتالوج نقف خلف بلدنا فى الأزمات صفا واحدا “.

وقالت لوسي مندور رئيس جمعية الصفوة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي إن الوزيرة نبيلة مكرم تواصلت مع كافة الجهات المعنية وخاضت جولة تفقدية بمستشفي الصحة النفسية ببورسعيد لحصر احتياجات المرضي النفسيين ودعمهم معنويا ومن المقرر أن يتم تنظيم لقاء قريب تشارك به كافة الأطراف المتعاملة فى ملف الصحة النفسية لتلبية احتياجاتهم.

وأشارت إلى أن الصالون يستهدف نشر التوعية الثقافية بمختلف القضايا الحياتية فى كافة المجالات وحصر العقبات التى تواجه المتعاملين فيها ووضع تصور للحلول وذلك من خلال تحقيق التواصل بين ضيوف الصالون والجهات التنفيذيه المعنية .

وتناولت الندوة خطة دعم الملف النفسي وتحقيق الصحة النفسية للمجتمع في إطار تحقيق المشاركة مع الدولة وتحقيق التكامل بين القطاعات الرسمية والأهلية.