اختيار مطروح لعزل المشتبه فى حضانتهم فيروس كورونا يثير قلق وغضب الأهالى

أثار قرار وزارة الصحة فى مطروح اختيار مستشفى النجيلة المركزى والذى تم الانتهاء من تطويره مؤخراً ، لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من دولة الصين ، والمقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد ncov بها، حفيظة عدد من أهالى مطروح والمقيمين بها ، ووسط تنامى للقلق من احتمالية توطن العدوى بالمحافظة الحدودية وتضرر بعض أهلها .

قرار وزارة الصحة ضمن إجراءات عودة المصريين من الصين بعد انتشار فيروس كورونا

ويأتى قرار وزارة الصحة والسكان ، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد ncov بها ،وبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين ، وذلك عبر تجهيز الأطقم الطبية والإدارية بالحجر الصحي المخصص لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الصين .

تزايد التساؤلات على مواقع التواصل الأجتماعى من أهالى بمطروح بشأن أنتشار فيروس كورونا

وتصاعدت موجة القلق والريبة والتساؤلات على مواقع التواصل الأجتماعى من عدد من أهالى بعض مدن ومراكز محافظة مطروح بشأن انعكاسات قرار استقبال المواطنين المصريين القادمين من دولة الصين، والمقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس كورونا فى أحد مراكز المحافظة .

وساهم فى هذه الموجة من القلق وطح التساؤلات ما كان يتم تداوله قبل عدة أيام بشأن هذا الأمر على مواقع التواصل الاجتماعى فى ظل غياب المعلومات الرسمية أو البيانات التى تطمئن المواطنين وتجيب على تساؤلاتهم المشروعة وتحد من القلق لديهم بشأن احتمالية انتشار فيروس كورونا فى محافظتهم.

مطروح تصدر بيانا توضيحيا اليوم لتهدئة المواطنين

ودفعت هذه الحالة محافظة مطروح إلى اصدار بيان توضيحى فى الساعات الأولى من صباح اليوم لتهدئة المواطنين وطمأنهةالرأى العام بشأن ما يثار حول تحويل مستشفى النجيلة المركزى كحجر صحى للعائدين من الصين للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد ncov والذى قد يشتبه باحتمالية إصابة البعض منهم به .



وأكدت المحافظة فى بيانها على حرص الدولة المصرية مع تكاتف جميع أجهزتها من أجل رعاية أبنائها والاطمئنان عليهم بالداخل والخارج، فإن ذلك الإجراء هو مجرد إجراء احترازى تقوم به الدولة للاطمئنان على أبنائها العائدين من الصين وأغلبهم من طلاب الماجستير والدكتوراه من أبناء مصر طالبى العلم.

توفير سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يوما للقادمين للتأكد من عدم حضانة الفيروس

حيث سيتم توفير سبل الإعاشة والإقامة لهم مع التأمين الطبى التام للتأكد من عدم حضانة فيروس كورونا خلال مدة 14 يوما ، ومن يتأكد سلامته سيغادر ،مع العلم أنه لا يوجد حالة واحدة يظهر عليها الأعراض فى الخارج، ومن يُشتبه في إصابته أو يعانى من مرض مزمن ، سينقل من فندق القوات المسلحة إلى مستشفى النجيلة المجهزة حالياً بأحدث أجهزة العناية المركزة بسيارة الإسعاف ذاتية التعقيم، ومن ثمّ يخضع بشكل تام للحجر الصحي داخل المستشفى .

وتم الأشارة إلى التنسيق لتوزيع أطباء مستشفى النجيلة على الوحدات الصحية بمنطقة النجيلة (3 وحدات) بعد تجهيزها بجميع الاجهزة الطبية اللازمة ، واستقبال المرضى فيها وتقديم الخدمات الطبية لأهالي المنطقة.. مع توجيه قوافل طبية متكاملة بها 9 سيارات لتقديم الخدمة الطبية لأهالى مدن النجيلة وبرانى والسلوم.

مع الإحاطة بأنه سيتم عودة أبناء مصر من الصين على متن طائرة خاصة ، يرافقهم فريق طبي مصرى خاص مُجهز بالإجراءات الوقائية اللازمة ، أخيرا فالدولة المصرية وقيادتها وجميع أجهزتها لا تألو جهداً فى الحرص على أبنائها وحمايتهم ، والاطمئنان عليهم ورعايتهم ومنع أى ضرر بهم سواء داخل مصر أو خارجها .