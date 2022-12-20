أكد الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث المنعقد صباح اليوم ، بمقر المكتبة المركزية بجامعة الإسكندرية، أنه سيتم اختيار مساعدين لوكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الغندور أن ذلك يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة ،لتوفير الكوادر الشبابية لقيادة الجامعة في المستقبل، وإعداد وتأهيل تلك الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص لهم في مجالات المشاركة الحقيقية والتعامل مع الواقع العملي، والتعامل مع تكنولوجيا العصر، وتكون قادرة على تلبية برامج ومشروعات التطوير التي تتبناها جامعة الإسكندرية في الوقت الراهن وفي المستقبل.

ولفت إلى أن الجامعة تستهدف إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية لكى تكون مؤهلة للعمل الجامعي، والإداري، والمجتمعي، وذلك من خلال تدريبهم على أعلى مستوى وإطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة جميع التحديات.

كما تفقد الغندور برفقة وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث، متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية، وأعلن عن موافقة المجلس علي المشروع البحثي بعنوان “متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية في العصر الرقمى-البحث العلمي في التراث لخدمة المجتمع”.

ووافق المجلس على تجديد اتفاقية التعاون بين لجنة المشاركة الطلابية ووحدة ضمان الجودة بكلية الطب جامعة الإسكندرية وإدارة البحوث السريرية(مدرية الشئون الصحية) بوزارة الصحة والإسكان.

ووافق المجلس علي تجديد اتفاقية التعاون المشتركة بين جامعة الإسكندرية (كلية السياحة والفنادق) والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة.

كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون العلمي والبحثي بين جامعة الإسكندرية والكلية الفنية العسكرية.

ووافق على اتفاقية التعاون العلمي والأكاديمي بين جامعة الإسكندرية، وجامعة ولاية يومان موسكو الحكومية الفنية(معهد الدراسات العليا).