اختيار مرور مطروح أفضل إدارة فى مصر

معتز محمود أعلن العميد أحمد السنطاوى مدير إدارة مرور مطروح، عن حصول إدارة مرور مطروح على أفضل وحدة تراخيص نموذجية على مستوى الجمهورية والتى تم الاعلان عنها خلال مؤتمر مديرى ادارات المرور الذى عقد بمدينة نصر بالقاهرة. وأهدى مدير إدارة مرور مطروح هذا التكريم للواء علاء أبو زيد محافظ مطر

معتز محمود

أعلن العميد أحمد السنطاوى مدير إدارة مرور مطروح، عن حصول إدارة مرور مطروح على أفضل وحدة تراخيص نموذجية على مستوى الجمهورية والتى تم الاعلان عنها خلال مؤتمر مديرى ادارات المرور الذى عقد بمدينة نصر بالقاهرة.

وأهدى مدير إدارة مرور مطروح هذا التكريم للواء علاء أبو زيد محافظ مطروح لجهوده اللامحدودة لادارة المرور بتوفير كل احتياجات الادارة ودعمها بأحدث المهمات التى تميز ادارة مرور مطروح عن باقى محافظات الجمهورية وأدى ذلك لحصول الإدارة على أفضل إدارة على مستوى الجمهورية.



كما قدم مدير مرور مطروح الشكر للواء هشام نصر مدير أمن مطروح على تقديم كافة أنواع الدعم للضباط والافراد بالادارة موجها للشكر للضباط والافراد بادارة المرور على كل ما يبذلونه من جهد لتحقيق السيطرة والانضباط المرورى على جميع محاور المدينة والارتقاء بأعلى مستويات الاداء.

ومن جانبه قدم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح التهنئة لمدير الامن ولقائد المرور والضباط والافراد بادارة مرور مطروح على فوزهم بأفضل وحدة تراخيص على مستوى الجمهورية خلال مؤتمر مديرى ادارات المرور بالقاهرة.

وأكد أبوزيد ضرورة مواصلة بذل مزيد من الجهد لضمان استمرار التواجد المرورى وتكثيف الحملات بكافة أنحاء مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالى والطرق السريعة،

مضيفا أن تواجد رجال المرور يضمن ضبط المخالفات وفرض هيبة الدولة والسيطرة المرورية على جميع محاور المدينة لضبط السيارات المخالفة لقانون المرور والمبلغ بسرقتها استعدادا لموسم الصيف.

وأكد المحافظ على استمرار تقديم الدعم لإدارة المرور وجميع المديريات بنطاق المحافظة حتى ينعكس ذلك على تحقيق تنمية حقيقية على أرض مطروح ووضعها فى المكانة التى تليق بها على خريطة السياحة العالمية.