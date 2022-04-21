أعلن مجلس الأعمال الأمريكي المصري عن اختيار شركة “محرم وشركاه” للسياسات العامة والاتصال الإستراتيجي نائباً لرئيس المجلس, وبهذا تنضم الشركة إلى المجلس الذي تترأسه شركة أباتشي ، كأحد نواب المجلس بجانب شركات بكتل، بريتيش بتروليوم (بي بي) ، بيبسكو ، فارما وأوبر تكنولوجيز.

ويعد مجلس الأعمال الأمريكي المصري، منظمة أعمال رائدة تمثل أهم الشركات الأمريكية التي تمارس أنشطة استثمارية وتجارية في مصر قام بإطلاقه كل من الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر والرئيس المصري الراحل أنور السادات في 27 مارس 1979 ، ويلعب المجلس منذ هذا الوقت دورًا رئيسيًا في تعزيز التحالف الإستراتيجي والاقتصادي بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب مصطفى محرم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الإستراتيجي عن سعادته بهذا الاختيار قائلا “يشرفنا تولي منصب نائب رئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري ومن خلال دورنا الجديد سنعمل على إطلاق عدد من المبادرات الجديدة تمهد لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين”.

وفي السياق ذاته ، أكد ستيف لوتز المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي المصري قائلا ” المجلس يتطلع عبر اختيار شركة محرم وشركاه ورئيسها ومؤسسها مصطفى محرم إلى دعم الدور التاريخي الذي قام به المجلس على مدار السنوات الماضية في تقوية العلاقات الاقتصادية الإستراتيجية الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، ونحن نهنئ محرم وشركاه على الاضطلاع بهذا الدور القيادي الهام كما نتقدم لهم بالشكر على الدعم الذي قدموه كراع بلاتيني لاحتفال المجلس بالعيد المئوي للعلاقات المصرية الأمريكية هذا العام “.

وتعد “محرم وشركاه” الشركة الإقليمية الرائدة في مجال استشارات السياسة العامة، و تتخصص في جميع جوانب تحليل المخاطر، والعلاقات الحكومية، والاتصال الإستراتيجي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وعلى مدار السنوات السبع الماضية، عملت “محرم وشركاه” مع كبرى الكيانات الاقتصادية العالمية والاقليمية والمحلية في أكثر من 17 قطاعا، لنقل وجهات نظرها ومواقفها الخاصة بقضايا السياسات العامة، ودعمها في إقامة شراكات هادفة مع الحكومات، والجهات التنظيمية والمؤسسات الإعلامية.