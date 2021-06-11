اختيار ماريان عازر مقررا للجمعية البرلمانية للبحر المتوسط عن الذكاء الاصطناعي

اختارت الجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب السابق وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مقررا في الجلسة العامة للجمعية البرلمانية عن الذكاء الصطناعي وحقوق الإنسان.

وتحدثت الدكتورة ماريان عازر خبيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي كلمتها التحول الرقمي والقيمة المتزايدة للبيانات والتأثيرات الإيجابية والسلبية للذكاء الاصطناعي من منظور حقوق الإنسان.

كما قدمت ماريان عازر تقريرا بخصوص “حماية حقوق الإنسان في عالم متزايد الآلي: الذكاء الاصطناعي، فرص البرلمانيين”.



يهدف هذا التقرير إلى تحفيز نقاش برلماني بشأن منظمة العفو الدولية، وتعزيز استراتيجية مشتركة للتشريعات المتعلقة بالتطور السريع للذكاء الاصطناعي وخطورة عدم وجود إطار تشريعي لتنظيم هذه الحقيقة الجديدة قد يثبت أنه تهديد لحقوق الإنسان.



وتطرقت ماريان عازر في التقرير عن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الضوء الي النتائج التالية:



أولا، إذا كانت الذكاء الاصطناعي يمكن أن توفر فوائد فورية، فمن المهم أن تكون على دراية بالعديد من العواقب السلبية المحتملة المتعلقة زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، ومنها زيادة كبيرة في البطالة.



التحيز الناتج عن الذكاء الاصطناعي هو أيضا تهديد، حيث توجد فرصة رائعة لإدامة التمييز من خلال إنشاء تنميط تمييزي، وغالبا ما تكون في أشكال الجنس والعنصرية.



هذا يدمر بشكل خاص في قطاعات مثل العدالة الجنائية ومكافحة الإرهاب والشرطة التنبؤية وأسواق العمل.

ونحن نرى أيضا زيادة عدم الثقة تجاه التكنولوجيا الجديدة. يمكن تفسير هذا الاتجاه من خلال عدم وجود معلومات واضحة والشفافية حول كيفية وصول منظمة الصحة العالمية بالتكنولوجيات، والتي يتم استخدامها. وفي هذا الصدد، من الضروري إنشاء بيئة من الثقة، وتعززها حوار مفتوح وواضح بين الحكومات والمجتمع العلمي وجميع الصناعات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.

ثانيا، تؤكد هذه التهديدات المحتملة على الحاجة إلى التعاون في جميع المجالات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي. هناك توافق في الآراء المتزايد بشأن الحاجة إلى إطار إشارة مشترك عالمي قوي للحكم AI، سواء على الصعيدين الوطني والدولي، من أجل ضمان احترام قوانين حقوق الإنسان الدولية.



ومع ذلك، فإن هذا يعوقه حقيقة أن العديد من الدول تميل إلى إعطاء الأولوية للسباق للاكتشاف والابتكار في هذا المجال، إهمال توحيدها المعياري، لبناء إطار تشريعي بشأن الذكاء الاصطناعي، من المهم للبرلمانيين المساهمة في تقاسم المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة.

في الواقع، توجد العديد من المبادرات بالفعل، مثل إنشاء مرصد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجلس المبادئ التوجيهية لمجلس أوروبا للاستخدام الأخلاقي للخوارزميات القابلة للتطبيق داخل أنظمة العدالة، من بين أمور أخرى. يمكننا أيضا إبراز حقيقة أن دول PAM تبرز بالفعل للمبادرات المعتمدة على المستوى الوطني.



على سبيل المثال، تعمل العديد من الحكومات حاليا على الاستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي توضح فيها إمكانات بلدانهم واهتمامهم بتشجيع تنفيذ منظمة العفو الدولية والتنمية.

ثالثا، من المهم بالنسبة للبرلمانيين بام عن الاعتراف بالدور الرئيسي الذي يلعب فيه التشريعات بشأن الذكاء الاصطناعي في سياق حماية حقوق الإنسان.

تشترك البرلمانات الوطنية والدولية في مسؤولية احترام وحماية حقوق الإنسان وتنفيذ الالتزامات والمعايير الدولية.



واختتمت عازر كلمتها بتقديم التوصيات في هذا الموضوع.

الجدير بالذكر أن النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الابيض المتوسط قد القي كلمة رئيسية هامة في هذا المحفل.