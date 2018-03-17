اختيار فوتوكوبي للمشاركة في مهرجان طرابلس بلبنان

رحاب صبحى :اختارت اللجنة الرسمية لمهرجان طرابلس للأفلام والذي سيقام في لبنان في الفترة ما بين 19 وحتى 26 أبريل المقبل فيلم "فوتوكوبي" للمشاركة في المهرجان بدورته الخامسة، ويعتبر "فوتوكوبي" الممثل الوحيد لمصر للمهرجان في فئة الأفلام الروائية الطويلة."فوتوكوبي" من بطولة محمود حميدة، وشيرين رضا، وع

رحاب صبحى :

اختارت اللجنة الرسمية لمهرجان طرابلس للأفلام والذي سيقام في لبنان في الفترة ما بين 19 وحتى 26 أبريل المقبل فيلم “فوتوكوبي” للمشاركة في المهرجان بدورته الخامسة، ويعتبر “فوتوكوبي” الممثل الوحيد لمصر للمهرجان في فئة الأفلام الروائية الطويلة.

“فوتوكوبي” من بطولة محمود حميدة، وشيرين رضا، وعلي الطيب، وفرح يوسف، وأحمد داش وبيومي فؤاد، ومن إنتاج شركة “رد ستار”.

وتدور أحداثه حول محمود، في أواخر الخمسينات من عمره، صاحب مكتبة لتصوير المستندات في حي العباسية، يرى محمود أن مهنته والعالم الذي يعيش فيه يتلاشى تدريجيا حتى أنه لا يستطيع التكيف مع التغييرات من حوله أو جيرانه، وفي أحد الأيام يجد موضوعا عن الديناصورات ليبدأ رحلة من الشغف والبحث عن أسباب انقراضها ليدفعه هوسه بالديناصورات لإعادة اكتشاف المعنى الحقيقي للحياه والحب والصداقة والأبوة.

وفاز الفيلم بعدة جوائز أهمها نجمة الجونة الذهبية، وجوائز مهرجان المركز الكاثوليكي وجمعية الفيلم.