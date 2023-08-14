اختيار عمرو فتوح عضوا بجمعية مستثمري مدينة بدر

أعلنت جمعية مستثمري مدينة بدر اختيار المهندس عمرو فتوح رئيس شركة بولي بلاست، عضوا بمجلس ادارة الجمعية ضمن القائمة التي حسمت الانتخابات بالتزكية، في خطوة تعزز دور الجمعية في التنمية الاقتصادية والاستثمارية في المدينة.

وحسمت جميعة مستثمري بدر انتخابات مجلس ادارتها بالتزكية عقب دعوة جمعيتها العمويمة للانعقاد أمس الاحد بحسب بيان صادر عن الجمعية اليوم.

وعقد مجلس الإدارة اجتماعًا عقب الجمعية العمومية مباشرة لتشكيل هيئة المكتب، وتم اختيار المهندس بهاء العادلي رئيسًا لمجلس الإدارة، عبدالرحمن الزعيم نائبا للرئيس، و رأفت قطب أمين عام للجمعية، ووليد أحمد أمين للصندوق، وضمت عضوية المجلس كلا من عمرو فتوح، أيمن محمد، وعبدالحفيظ عبدالخالق.

من جهته أعرب المهندس عمرو فتوح، رئيس شركة بولي بلاست، والذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس لجنة الصناعة في جمعية رجال الاعمال المصريين، عن سعادته وشكره للثقة التي وضعتها الجمعية في شخصه، مؤكدا على التزامه بالعمل الجاد والتعاون مع بقية أعضاء المجلس والجمعية لتحقيق التنمية والاقتصادية والتقدم والازدهار في مدينة بدر.

أكد فتوح لـ” المال” علي أهمية مساهمة اعضاء مجلس الادارة الجديد في صياغة السياسات والاستراتيجيات التي تساعد على تحسين المدينة الصناعية وتعزيز فرص العمل والتنمية المستدامة، من خلال التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن أهمية الحوار وتبادل الأفكار بين المستثمرين والمسؤولين الحكوميين.

ومن الجدير بالذكر أن الجمعية قالت في بيان اليوم عليلسان رئيس مجلس الادارة المهندس بهاء العادلي ان المجلس الجديد وضع استراتيجية عمل للجمعية خلال الدورة الجديدة، لافتا الي أنها ترتكز علي نحو 7 محاور أساسية وتستهدف تنشيط الاستثمار وتحقيق التنمية بالمدينة.