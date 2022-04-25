اختيار «دل تكنولوجيز» ضمن أفضل 15 مكانًا للعمل في مصر في قائمة «لينكد إن»

حلّت شركة دل تكنولوجيز ضمن أفضل الشركات للعمل في مصر، بناءً على منهجية الملكية والدراسة التي أجراها موقع LinkedIn؛ حيث تم اختيار قائمة “أفضل 15 مكانًا للعمل في مصر” بناءً على 7 معايير لتقيِّم جوانب مختلفة من التقدم الوظيفي والالتزام به، بما في ذلك: القدرة على التقدم ؛ تنمية المهارات، استقرار الشركة، الفرصة الخارجية، الإلفة في الشركة، التنوع الجنسي في الشركة؛ والخلفيات التعليمية المختلفة.

قال ماجد محمود، نائب الرئيس والمدير العام لمركز التميز في دل تكنولوجيز: “لطالما عززت دل تكنولوجيز تقدم الأفراد والنمو في حياتهم المهنية. ومن خلال برامج دل تكنولوجيز ، يمكن لأعضاء الفريق تعزيز مهنتهم وبناء قيمهم من خلال تحسين المهارات واكتساب الخبرة وتعلم أشياء جديدة. إننا فخورون بالحصول على هذا التكريم المتنوع وتقدير الشركة لتركيزها على التنمية الشخصية والتقدم الوظيفي”.

الجدير بالذكر أنه تم الإعلان رسميًا عن اختيار دل تكنولوجيز لقائمة 2022 LinkedIn لأفضل الشركات في مصر عبر منشور على الموقع بتاريخ 6 أبريل 2022.