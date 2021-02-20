ثقافة وفنون

اختيار حكاية «الجريمة لا تفيد» للعرض بدلا من «المتخصصة» على شاشة «DMC»

ببطولة هنا الزاهد ومحمود عبد المغني
أحمد حمدي 1:42 ص, الأحد, 21 فبراير 21 1:42 ص, الأحد, 21 فبراير 21

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برغم تنويه الفنانة هنا الزاهد عن عرض حكاية “المتخصصة” ثاني حكايات مسلسل “حلوة الدنيا سكر” بداية من السبت على شاشة قناة  “dmc”، إلا انه مع توقيت عرض الحلقات الجديدة فوجئ المشاهدين بعرض حكاية “الجريمة لا تفيد” والتي يشارك في بطولتها الفنان محمود عبدالمغني.

وتجسد هنا خلال الحكاية شخصية فتاة غنية جدا وتسعى لتحقيق حلمها بالعمل في الصحافة الالكترونية، وتتصادف في احدى التحقيقات التي تجريها مع الفنان محمود عبدالمغني وهو متهم فى جريمة سرقة موثقة بالصوت والصورة، لتدور  الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي وتتوالى المفاجئات بالحلقات.

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ويعرض المسلسل يوميًا على قناة dmc في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى فى تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهرا.

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مسلسل “حلوة الدنيا سكر” تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات “سحر وشعوذة” و”ساندى كراش” ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية “9 خطوات لقلب الرجل” ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية “الجريمة لا تفيد” ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية “المتخصصة” ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.

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المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، ويكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، أحمد سعد، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج k media كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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بقلم أحمد حمدي

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