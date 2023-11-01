اختيار «جلف كابيتال» كداعم للعمل المناخي في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28)

أعلنت شركة “جلف كابيتال”، إحدى أكبر وأنشط شركات الملكية الخاصة التي تستثمر من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى آسيا، اليوم، عن تعيينها رسميًا كداعم للعمل المناخي لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف COP28، وهو المؤتمر العالمي لتغير المناخ الذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأمم المتحدة برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة والذي سيقام في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

وقال الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “جلف كابيتال”، إن القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا في العمل المناخي العالمي، وتسهيل الانتقال العادل في قطاع الطاقة للجميع.

وأوضح أن ذلك التعاون عبر مختلف وقطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية، ينطوي على تعاون وثيق مع القطاع العام والمجتمع المدني.

وكانت “جلف كابيتال” أول مؤسسة في الشرق الأوسط وإفريقيا وقعت على مبادرة الأسواق المستدامة (SMI) التي أطلقها صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث والتي توفر خريطة طريق للشركات للتحرك نحو مستقبل مستدام بحلول عام 2030.

وهي أيضًا أحد الموقعين على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (UNPRI)، وهي تدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في جميع قراراتها المتعلقة بالاستثمار والملكية. نحن فخورون بالتعاون مع مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 كداعم رسمي للعمل المناخي ونتطلع للمشاركة في مؤتمر ناجح ومثمر.”

تعمل الأمانة العامة لتغير المناخ في الأمم المتحدة مع الشركاء لتحقيق هدف مشترك أو القيام بمهمة محددة، لدعم تحقيق أهداف اتفاق باريس. تشمل مساهمات الشركاء أي مجموعة من الموارد المالية والعينية والمعرفية.

تعد “جلف كابيتال” من الشركاء والداعمين التطوعيين النشطين لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف (COP28). قامت الشركة بإعارة الدكتور ميراي زكي، المديرة العامة ورئيسة إدارة استثمارات الاستدامة، كمستشار أول لمكتب رئاسة COP28 ، وهي تقدم المشورة بشأن التكنولوجيا والابتكار، والأنظمة الغذائية المستدامة، وتمويل المشاؤيع المناخية.

تحمل الدكتورة ميراي درجة الدكتوراه في بناء منصات إدارة الاستثمارات التي تركز على الاستدامة. وفي “جلف كابيتال”، تشرف على الاستثمارات في مجالات الغذاء والمياه والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري الذي يستثمر في أسواق النمو.

صرحت الدكتورة ميراي زكي قائلة: “تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم عمل مناخي في مؤتمر الأطراف COP28 يكون له تأثيرات جذرية في الانتقال العادل. ويسعدنا أن نشارك في هذا المؤتمر المهم وأن نساهم في نجاحه.

ومع اختيار “جلف كابيتال” كداعم للعمل المناخي، تتخذ الشركة خطوات قابلة للقياس في جميع أعمالها ومع شركتئها لتحديد مجالات جديدة للعمل والتقدم نحو مستقبل أكثر استدامة.”

وسيتضمن مؤتمر الأطراف هذا العام أول “حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس”. ويهدف هذا التقييم إلى مواءمة الجهود المتعلقة بالعمل المناخي، بما في ذلك التدابير الرامية إلى سد الفجوات في التقدم.

ومن المتوقع أن يستضيف مؤتمر COP28 سبعين ألف مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين وقادة القطاعات الاقتصادية والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني من 197 دولة ومن الاتحاد الأوروبي